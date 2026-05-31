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Decenas de personas llegan a la playa para disfrutar los días de sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Decenas de personas llegan a la playa para disfrutar los días de sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Aunque la temporada de verano ya terminó el pasado 20 de marzo, la playa Agua Dulce, en Chorrillos, continúa recibiendo a cientos de visitantes que buscan aprovechar los días soleados que aún se registran en Lima. A diferencia de años anteriores, el calor se mantiene e invita a los limeños a disfrutar de la arena y el mar.

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