Aunque la temporada de verano ya terminó el pasado 20 de marzo, la playa Agua Dulce, en Chorrillos, continúa recibiendo a cientos de visitantes que buscan aprovechar los días soleados que aún se registran en Lima. A diferencia de años anteriores, el calor se mantiene e invita a los limeños a disfrutar de la arena y el mar.

Desde las primeras horas del domingo 31 de mayo, familias y grupos de amigos llegaron al popular balneario para disfrutar de la arena, el mar y las agradables temperaturas que se presentan durante el día.

Decenas de ciudadanos aprovechan el buen clima para tomar el sol, realizar caminatas por la orilla o practicar actividades recreativas al aire libre. La afluencia de público recuerda a las jornadas veraniegas que suelen registrarse entre los meses de diciembre y marzo.

Decenas de personas llegan a la playa para disfrutar los días de sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Los comerciantes de la zona también se ven beneficiados por la presencia de visitantes, quienes consumen alimentos, bebidas y otros productos ofrecidos en los alrededores de la playa.

Cabe resaltar que este 2026, según reportes de especialistas, Lima podría presentar días con brillo solar durante el otoño e incluso el invierno, esto debido a los cambios en las condiciones climáticas.

Decenas de personas llegan a la playa para disfrutar los días de sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

CONOCE MÁS: Agua Dulce y el libro del fotógrafo Adrián Portugal que la reivindica como el último refugio de la libertad limeña

La playa Agua Dulce es uno de los balnearios más populares donde la gente disfruta de gratos momentos y comparte con la familia y amigos una jornada junto al mar, incluso fuera de la temporada de verano.

Hay que recordar que, el pasado mes de febrero, la Municipalidad de Chorrillos cerró la playa Agua Dulce debido a la acumulación constante de basura generada por los visitantes. La comuna señaló que esta medida fue tomada con el objetivo de proteger la salud pública y preservar el entorno natural. Además, exhortó a los visitantes a que recojan su basura y respeten las señalizaciones.

Pese a que el verano ya se fue cientos de veraneantes llegan a la playa Agua Dulce para aprovechar el sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Senamhi y el pronóstico para este 31 de mayo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que este domingo 31 de mayo, Lima tendría el cielo cubierto durante la mañana y cerca del mediodía estaría el cielo nublado, condición que se mantendría por la tarde con tendencia a cielo nublado parcial y con presencia de ráfagas de viento.

Pese a que el verano ya se fue cientos de veraneantes llegan a la playa Agua Dulce para aprovechar el sol. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Según estimó la entidad, las temperaturas oscilarían entre una máxima de 25°C y una mínima de 20°C. Ante los constantes cambios de temperatura, las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones.