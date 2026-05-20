Un vehículo militar blindado de las Naciones Unidas chocó contra un poste y dos autos que estaba estacionados en plena avenida el Sol cruce con Los Lirios en el distrito de Chorrillos, la mañana de hoy, miércoles 20 de mayo, al promediar las 7 de la mañana.

Vecinos del distrito indicaron al rotafono RPP que el vehículo venía en zigzag cuando impactó. Al parecer, se habrían vaciado los frenos de la unidad que era manejada por un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú, identificado como Alexander Bardales, quien además estaba junto a dos personas más.

Personal de los Bomberos del Perú, Serenazgo del distrito y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona y la cercaron para iniciar con las labores retiro de escombros y certificar que no haya heridos.

El matinal indicó que la avenida ha sido cerrada de manera momentánea. Además, el servicio de alimentador del Metropolitano fue desviado a calles laterales.

“Vi el carro que estaba en el paradero Vásquez y dije ‘que raro que un tanque del ejército esté por acá’ y cuando entro a mi casa escucho un ruido fuerte. Luego vi a las personas correr y al inicio no me percaté de los daños que causó. El vehículo ha avanzado como cuatro cuadras antes de chocar”, dijo una recicladora al medio.

Otra vecina narró que fue sorprendida mientras barría la puerta de su domicilio para luego ir a trabajar. “He visto venir como un polvo, me metí a mi casa y entonces mi perro se escapó a la calle y sentí como si fuera el fin del mundo. Me dio mucha pena, pero felizmente y gracias a Dios no pasó nada”, contó.

Hasta el momento las autoridades competentes no han emito comunicado al respecto.