Resumen

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Vecinos de la zona señalaron que el tanque venía en zig zag. Foto: RPP Facebook
Vecinos de la zona señalaron que el tanque venía en zig zag. Foto: RPP Facebook
Por Redacción EC

Un vehículo militar blindado de las Naciones Unidas chocó contra un poste y dos autos que estaba estacionados en plena avenida el Sol cruce con Los Lirios en el distrito de Chorrillos, la mañana de hoy, miércoles 20 de mayo, al promediar las 7 de la mañana.

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