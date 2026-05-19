Sismo de 6.1 en Ica: reportan caída de techo de la universidad UTP
El movimiento telúrico, registrado este martes en la región Ica, provocó daños en la infraestructura de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde se reportó la caída de parte del techo sin que, hasta el momento, se confirme víctimas.
Imágenes y testimonios compartidos desde la zona mostraron la caída de parte del techo dentro del recinto universitario, lo que generó preocupación entre estudiantes y trabajadores. Además, se informó que el servicio de energía eléctrica quedó suspendido luego del evento sísmico.
Por otro lado, el movimiento telúrico fue percibido con intensidad en diferentes sectores de Ica y también en otras ciudades del país, debido a la magnitud del evento. El sismo ocurrió en una zona considerada altamente activa sísmicamente, lo que provocó que muchas personas evacuaran inmuebles y buscaran zonas seguras.
Sismo de magnitud 6.1 se registra en Ica. Video: Carmen Quispe.