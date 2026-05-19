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Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X
Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X
Por Redacción EC

Un sismo de 6.1 magnitud sacudió la región Ica este martes, generando alarma entre la población y dejando como primer reporte la caída de parte del techo en una sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Además, el fluido eléctrico ha quedado suspendido.

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