Un sismo de 6.1 magnitud sacudió la región Ica este martes, generando alarma entre la población y dejando como primer reporte la caída de parte del techo en una sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Además, el fluido eléctrico ha quedado suspendido.

El evento sísmico —en una zona altamente activa— fue percibido también en otras ciudades, mientras autoridades evalúan posibles daños materiales.

Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X

Parte del techo de la UTP cayó tras el sismo

El fuerte movimiento sísmico provocó afectaciones estructurales en las instalaciones de la universidad, según los primeros reportes difundidos tras el temblor.

Imágenes y testimonios compartidos desde la zona mostraron la caída de parte del techo dentro del recinto universitario, lo que generó preocupación entre estudiantes y trabajadores. Además, se informó que el servicio de energía eléctrica quedó suspendido luego del evento sísmico.

Por otro lado, el movimiento telúrico fue percibido con intensidad en diferentes sectores de Ica y también en otras ciudades del país, debido a la magnitud del evento. El sismo ocurrió en una zona considerada altamente activa sísmicamente, lo que provocó que muchas personas evacuaran inmuebles y buscaran zonas seguras.