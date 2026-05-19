Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 19 de mayo. La magnitud fue de 6.1 y tuvo una profundidad de 81 kilómetros y 41 kilómetros al sur de Ica, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 del mediodía y tuvo una intensidad de grado VI.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026 12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/s5jYzsFlqQ — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 19, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Colegios en Pisco toman medidas

Según Canal N, algunos colegios han decidido mantener a sus alumnos dentro de las aulas luego que sonara una alarma. Sin embargo, padres de familia indicaron al medio que esperan la salida de los menores por precaución.

En tanto, pobladores de Ica, indicaron a RPP que el temblor “fue ondulado”.

Alerta en pobladores del Norte Chico

En esta zona del Perú —específicamente en Barranca, Huaura y Huaral— los ciudadanos reportaron haber sentido un fuerte remezón, que incluso se percibió desde un sexto piso.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.