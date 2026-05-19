Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, martes 19 de mayo. La magnitud fue de 6.1 y tuvo una profundidad de 81 kilómetros y 41 kilómetros al sur de Ica, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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