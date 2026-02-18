Sismo de magnitud 4.1 remeció Piura esta mañana

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sismo se sintió en algunas localidades al norte del Perú. Foto: Android Earthquake Alerts System
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 18 de febrero en la provincia de Talara, departamento de Piura, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

