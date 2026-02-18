Sismo de magnitud 4.1 remeció Piura esta mañana

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 18 de febrero en la provincia de Talara, departamento de Piura, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico, reportado a las 08:27:52, tuvo su epicentro 9 km al N de Talara, Talara – Piura.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el evento sísmico presentó una profundidad de 35 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado II y III en la escala de Mercalli, lo que generó alarma entre los residentes, aunque no se han reportado víctimas.

Mochila de emergencia ante sismos

La mochila debe contener también artículos que servirán para la atención de alguna emergencia como cuerdas para una buena inmovilización y mantas para cuidar los cambios térmicos que sufran los bebes, además: toallas higiénicasbolsas plásticas de basura se pueden usar también en caso falten gasas y de improvisadas sábanas (previo llenado con periódicos) para luchar contra el frío, respectivamente.

Alimentos no perecibles, caramelos, galletas y botellas de agua también deben ser parte del equipo. Una persona puede sobrevivir una semana solo con agua. Con respecto a las familias, el Minsa aconseja que cada cierto tiempo revisen la expiración de los productos, tengan simulacros en caso de emergencia en casa y un plan de ubicación con puntos de encuentro en caso no haya forma de comunicarse.

La licenciada Cecilia Carranza, especialista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, explica que una mochila de emergencia debe contener lo necesario para cubrir las necesidades básicas.

¿Y para las mascotas?

Una mochila de emergencia para mascotas debe prepararse para al menos 3 a 7 días, conteniendo agua, comida enlatada/seca, documentos (carné de vacunas), botiquín, correa y una transportadora. También se recomienda incluir fotos actuales del animal y del dueño para identificación, así como una manta para reducir su estrés durante un sismo o desastre.