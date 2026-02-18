San Isidro: Descubren restos arqueológicos durante obras de gas

Un importante hallazgo arqueológico vinculado al estilo Blanco sobre Rojo fue presentado la mañana del martes 17, luego de ser identificado durante los trabajos de ampliación de la red de distribución de gas natural en San Isidro.

El descubrimiento se produjo en el marco de las excavaciones ejecutadas por la empresa Cálidda.

Según se informó, se trata del entierro de un personaje adulto colocado en posición sedente, con las piernas flexionadas hacia el pecho, una práctica funeraria característica de diversas sociedades prehispánicas de la costa central del Perú. Los restos fueron detectados cuando se realizaban zanjas para la instalación de tuberías.

Trabajadores descrubren restos arqueológicos en San Isidro. Foto: ANDINA/Héctor Vinces

Los arqueólogos determinaron que el hallazgo correspondería al estilo Blanco sobre Rojo, una sociedad que se desarrolló hacia el final del periodo Formativo. Este contexto tendría una antigüedad aproximada de entre 1.800 y 2.000 años.

Durante la inspección se documentaron cuidadosamente los restos y los elementos asociados, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura. El análisis del contexto permitirá ampliar el conocimiento sobre las costumbres funerarias, la organización social y las expresiones culturales de las poblaciones que habitaron esta zona antes de la expansión de culturas posteriores.

