Resumen
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El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Víctor Manuel Bravo Pérez, venezolano de 20 años, acusado de agredir salvajemente a una menor de cinco años en la vía pública, el pasado lunes 24 de mayo en el distrito de San Martín de Porres. Por este hecho, es investigado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
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