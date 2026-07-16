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Resumen

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La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación presentado por la expresidenta Dina Boluarte, quien solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución de la Congreso de la República que declaró su vacancia del cargo por incapacidad moral permanente.

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