La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación presentado por la expresidenta Dina Boluarte, quien solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución de la Congreso de la República que declaró su vacancia del cargo por incapacidad moral permanente.

Como se recuerda, la removida exmandataria interpuso una demanda de amparo contra la resolución N° 001-2025-2026-CR del Parlamento, que declaró su vacancia el 10 de octubre de 2025.

En paralelo, interpuso una medida cautelar para que se suspenda -momentáneamente- los efectos de dicha resolución mientras se resuelva su proceso principal de amparo.

Sin embargo, por mayoría, la Sala Constitucional de Lima rechazó su pedido, por lo que Boluarte Zegarra cuestionó dicha decisión.

Mientras tanto, el proceso principal de amparo continúa al voto a la espera de una resolución de fondo.

La expresidenta Dina Boluarte negó que vaya a dejar el país luego de ser vacada por el Congreso. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Concedieron la apelación y dispusieron se elevado a la suprema

Boluarte Zegarra, vía un recurso de amparo, ha solicitado anular la decisión congresal que decidió vacarla, argumentando que no hubo un debido proceso parlamentario y no se respetó su derecho a la defensa.

Según la expresidenta, el Legislativo le notificó una hora antes de que debatiera su vacancia para que pueda ejercer su defensa.

Así, en octubre del 2025, el Pleno del Congreso debatió cuatro mociones presentadas por diversas bancadas y declaró su incapacidad moral permanente, con 122 votos a favor.

La decisión se sustentó en presuntos actos de corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y supuestas intervenciones estéticas realizadas durante el ejercicio de sus funciones.

No obstante, cuando la sala superior analizó su medida cautelar sostuvo que, de manera preliminar, no se advertía con suficiente grado de verosimilitud que el Congreso le hubiera impedido materialmente ejercer su defensa en la fecha que fue citada, teniendo en cuenta que la demandante no acudió a la convocatoria.

En todo caso, señaló el colegiado, todo el procedimiento se analizaría en el fondo de la demanda de amparo y no en la medida cautelar.

Sin embargo, Boluarte Zegarra ha insistido en pedir la medida cautelar a su favor.

Por ello, a través de una resolución del 6 de julio, la Sala Superior concedió la apelación a la vacada exmandataria y dispuso elevar el expediente cautelar a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.