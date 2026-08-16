La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presidió este domingo el tradicional Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno, como parte de las actividades oficiales desarrolladas en la sede del Poder Ejecutivo.

La ceremonia estuvo a cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, unidad encargada de la escolta de la presidenta de la República.

Previamente, la mandataria sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien la acompañó durante el tradicional acto protocolar.

El Cambio de Guardia constituye una de las ceremonias tradicionales que se desarrollan en Palacio de Gobierno y forma parte de las actividades protocolares vinculadas a la seguridad y escolta presidencial.

La actividad se realizó este domingo 16 de agosto en Palacio de Gobierno, en el marco de la agenda oficial de la jefa del Estado.