Presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Educación José Antonio Chang. (Foto: Presidencia de la República)
Presidenta Keiko Fujimori estuvo acompañada del ministro de Educación José Antonio Chang. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presidió este domingo el tradicional Cambio de Guardia en Palacio de Gobierno, como parte de las actividades oficiales desarrolladas en la sede del Poder Ejecutivo.

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