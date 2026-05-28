Familiares del vigilante Juan Martínez Torres, quien falleció tras ser atropellado por Maricsa Alfaro Cerna, que conducía en estado de ebriedad, exigieron al Poder Judicial que emita una sentencia condenatoria. “El juez hoy tiene que dictaminar y ponerla en prisión a esa mujer”, declaró Alessandra Lozada, en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se realizaba la audiencia contra la imputada.

“El juez que piense bien antes de dar una sentencia, que la deje en prisión y que sea efectiva, que ya dejen de burlarse, porque son demasiadas cosas las que hemos visto: infracciones, mal atestados de los policías, el diagnostico del médico y cómo han permitido que la copiloto no sea testigo en este juicio, no se pasen”, reclamó Lozada, sobrina de Juan Martínez, a Latina.

En esa línea, la joven solicitó que, si el juicio “se va de largo”, el juez disponga la prisión preventiva. “Hoy día tiene que dictaminar y ponerla en prisión preventiva por lo menos; si esto se va para largo, que sea prisión preventiva”, dijo.

La mujer, que conducía ebria y con la licencia vencida desde 2022, atropelló mortalmente a Juan Martínez, de 54 años, en la urbanización El Golf de Trujillo. | Foto: Facebook / Composición

Enfrentamientos afuera de la audiencia con pareja de Maricsa Alfaro

Durante el desarrollo de la audiencia contra Alfaro Cerna, la indignación de los familiares y amigos de Juan Martínez escaló cuando identificaron a Luis Armas, pareja de la mujer investigada, a quien increparon y empujaron en plena vía pública.

Ante los reclamos, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron para protegerlo y escoltarlo hacia el interior de la sede legal. “Irresponsable, inconsciente”, “Miserable”, “Justicia para Juan”, “Que la justicia no sea vendida”, “Ellos lo ha matado a mi primo”, fueron algunas de las expresiones contra el joven.

En declaraciones para RPP, Alessandra Lozada ratificó las sospechas que mantiene el entorno de la víctima sobre el manejo de las primeras diligencias y demandó transparencia total tanto a la Fiscalía como al magistrado a cargo del caso.

“Que el señor fiscal vea todas las pruebas, que analice bien, que piense bien todo lo que va a pedir y que el juez, por favor, dé una sentencia a favor de nosotros, la familia, porque desde un primer comienzo hemos visto todas las irregulares que ha habido por parte del fiscal, de los policías y hasta de los médicos. Ya hay una persona fallecida, ya hoy estamos hablando de otra pena y necesitamos que sea efectiva”, declaró.

Familiares de vigilante atropellado exigen justicia durante audiencia de Maricsa Alfaro. Foto: Difusión/Correo

Como se recuerda, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 5 años y 4 meses, que implicaría su internamiento en el penal El Milagro. Asimismo, pidió la inhabilitación definitiva de la licencia de conducir y una reparación civil de más de S/ 300 000.

Hasta el cierre de la presente nota informativa, la audiencia en la Unidad de Flagrancia se postergó para el día del martes.