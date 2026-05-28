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Hasta el cierre de la presente nota informativa, la audiencia en la Unidad de Flagrancia se postergó para el día del martes. Foto: captura Facebook/composición GEC
Hasta el cierre de la presente nota informativa, la audiencia en la Unidad de Flagrancia se postergó para el día del martes. Foto: captura Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Familiares del vigilante Juan Martínez Torres, quien falleció tras ser atropellado por Maricsa Alfaro Cerna, que conducía en estado de ebriedad, exigieron al Poder Judicial que emita una sentencia condenatoria. “El juez hoy tiene que dictaminar y ponerla en prisión a esa mujer”, declaró Alessandra Lozada, en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se realizaba la audiencia contra la imputada.

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