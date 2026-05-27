Salir a la calle en Lima sin revisar el parte del Senamhi puede convertir cualquier mañana en una sorpresa desagradable. Este miércoles 27 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología confirmó que Lima amanecerá con cielo completamente cubierto tanto en la zona este como en la zona oeste y el Callao, con una progresión hacia la nubosidad parcial conforme avance la mañana y ráfagas de viento que no darán tregua a lo largo del día.

En Lima Este, que agrupa distritos como Ate, La Molina, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, la temperatura máxima proyectada es de 25°C y la mínima de 19°C. La tarde traerá nubes dispersas y viento sostenido, pero sin lluvias relevantes. Por su parte, Lima Oeste y el Callao mantendrán una máxima también de 25°C, aunque con una mínima ligeramente más alta de 21°C, propia de la influencia oceánica. El cielo cubierto regresará entrada la noche, acompañado de ráfagas de viento que alcanzarán los 32 kilómetros por hora, la misma intensidad prevista para las horas diurnas.

"El viento es el protagonista silencioso de este otoño limeño: constante, frío y sin pausa tanto de día como de noche." Análisis basado en datos del Senamhi — 27 de mayo, 2026

En cuanto a la radiación ultravioleta, el índice previsto es de 7, considerado alto, lo que obliga a usar protector solar incluso en días de cielo gris. La probabilidad de precipitaciones durante las horas diurnas es apenas del 8%, con una nubosidad del 66%; de noche, la probabilidad baja al 7% con una nubosidad del 62%. En términos prácticos: lluvia, casi nada. Abrigo y lentes, imprescindibles.

El Niño Costero, el factor detrás del otoño atípico

Este comportamiento climático no es casual. El Senamhi y el meteorólogo Abraham Levy han explicado que la presencia del Niño Costero durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026 está alterando el patrón típico del invierno limeño. En la región Lima, las temperaturas máximas presentan una probabilidad del 41% de ser superiores a lo normal y del 39% de mantenerse dentro del rango habitual, mientras que las mínimas siguen una tendencia similar: 40% por encima de lo normal. El resultado es un otoño más cálido de lo esperado, con un cielo nublado que no termina de refrescar como en años anteriores.

Pronóstico por zona — Hoy 27 de mayo

Lima Este (Ate, La Molina, SJL, Santa Anita): Mañana cubierta → tarde nublado parcial con nubes dispersas → viento. Máx. 25°C / Mín. 19°C.

(Ate, La Molina, SJL, Santa Anita): Mañana cubierta → tarde nublado parcial con nubes dispersas → viento. Máx. 25°C / Mín. 19°C. Lima Oeste y Callao (Miraflores, Barranco, Bellavista, La Perla): Mañana cubierta → mediodía nublado parcial → noche cubierta con viento. Máx. 25°C / Mín. 21°C.

(Miraflores, Barranco, Bellavista, La Perla): Mañana cubierta → mediodía nublado parcial → noche cubierta con viento. Máx. 25°C / Mín. 21°C. Índice UV: 7 (alto) · Probabilidad de lluvia: 8% (día) / 7% (noche) · Viento: 32 km/h sostenido.

El calentamiento del mar también golpea a otros sectores más allá del bolsillo del ciudadano de a pie. En la pesca, el incremento de la temperatura superficial del océano desplaza a la anchoveta hacia aguas más profundas y frías, dificultando su captura y presionando al sector pesquero. En la agricultura, la ausencia de temperaturas bajas durante el otoño impide la floración de cultivos clave para la agroexportación: arándanos, uvas de mesa y paltas son las más afectadas, con consecuencias directas en las exportaciones y en el precio de los alimentos en los mercados locales.

La geografía que hace único el clima de Lima

Para entender por qué Lima se comporta de esta manera, hay que mirar el mapa. La capital está ubicada en una franja tropical y casi a nivel del mar, condiciones que, en cualquier otra latitud, garantizarían un clima cálido y húmedo todo el año. Sin embargo, dos factores lo cambian todo: la Cordillera de los Andes al este y la Corriente de Humboldt —o corriente peruana— que sube desde el sur por el Océano Pacífico. Esa masa de agua fría es la responsable del cielo gris, la garúa y las temperaturas contenidas que caracterizan al invierno costeño. En el departamento de Lima se identifican hasta doce tipos de clima, y el más extendido, con cerca del 50% del territorio, es el árido seco: un desierto que va desde la provincia de Cañete al sur hasta Barranca al norte, donde las lluvias son un evento casi excepcional, concentradas apenas entre julio y septiembre.

En las faldas andinas, más lejos de la costa y a mayor altitud, el panorama cambia progresivamente de árido a semiárido, y las precipitaciones se vuelven más frecuentes. A escala nacional, el Senamhi registra hasta 38 tipos de clima distintos en el territorio peruano, lo que convierte al país en uno de los más diversos del mundo en términos meteorológicos. Mientras la costa es árida y templada, la sierra es lluviosa y fría, y la selva —que ocupa el 60% del país— es cálida y muy lluviosa. Esa riqueza climática, sin embargo, también significa una mayor vulnerabilidad ante fenómenos como el Niño Costero, cuyas señales este 2026 ya se hacen sentir con fuerza en la piel y en el termómetro de los limeños.

Recomendaciones antes de salir este miércoles

El Senamhi no emite una alerta roja para Lima este 27 de mayo, pero sí recomienda precaución ante las ráfagas de viento, especialmente para conductores de motocicletas, ciclistas y peatones en zonas abiertas o cerca del litoral. Con un índice UV de 7, el uso de protector solar factor 50 sigue siendo necesario aunque el sol no se vea directamente. Los adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades respiratorias deben considerar que los cambios bruscos de temperatura entre la mañana cubierta y la tarde más despejada pueden activar afecciones bronquiales. Llevar una casaca o chompa liviana es, como casi siempre en Lima, el consejo más sensato que da el cielo gris.

VIDEO RECOMENDADO: