El Gobierno anunció que publicará un Decreto de Urgencia con medidas económicas extraordinarias para el sector arrocero nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y en un contexto de paro agrario que se acata desde el 25 de mayo.

El ministro del sector, Felipe Meza, confirmó esta decisión tras liderar una mesa de diálogo con gobernadores regionales y gremios productores en Lima. La medida busca mitigar el impacto del paro agrario que afecta diversas regiones del país.

La norma priorizará la compra directa de arroz a los agricultores de la agricultura familiar por un monto superior a los 100 millones de soles. El Ejecutivo busca asegurar precios justos y proteger la economía de los productores frente a la caída de los valores en el mercado local.

Además, el decreto incluye 50 millones de soles para el mantenimiento de canales de riego en las zonas afectadas.

Los gremios de productores exigen soluciones ante el alza de los costos de fertilizantes y el ingreso de arroz importado. Según los agricultores, la bolsa de urea subió de 100 a 150 soles, lo cual reduce su rentabilidad. Estas demandas motivaron el bloqueo de vías estratégicas en departamentos como Piura, Lambayeque, Tumbes y San Martín.

Paro agrario afecta carreteras en diversas regiones

La paralización mantiene interrumpido el tránsito en unos 13 puntos viales de nueve regiones del país. En Piura, más de 14,000 agricultores bloquean tramos de la carretera Panamericana Norte y rutas hacia Sullana. Esta situación genera desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios en los mercados locales de Tumbes.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, advirtió sobre los riesgos del conflicto para los próximos comicios. El funcionario señaló que los bloqueos dificultan el traslado del material electoral para la segunda vuelta. Por ello, invocó al Gobierno a resolver las demandas del campo para garantizar el proceso del 7 de junio.

Los dirigentes agrarios condicionaron el levantamiento de las protestas a la oficialización del decreto en el diario El Peruano. Las autoridades regionales y los gremios acordaron también instalar una comisión técnica de seguimiento para los compromisos estatales. Mientras tanto, los bloqueos continúan en diversos corredores viales del norte y la selva peruana.