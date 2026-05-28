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El Midagri se reunió con autoridades locales y representantes de gremios de agricultores. (Foto: Midagri)
El Midagri se reunió con autoridades locales y representantes de gremios de agricultores. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

El Gobierno anunció que publicará un Decreto de Urgencia con medidas económicas extraordinarias para el sector arrocero nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y en un contexto de paro agrario que se acata desde el 25 de mayo.

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