Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estos equipos trabajarán las 24 horas del día, no solo durante la jornada electoral, sino también en los días previos. Foto: Andina
Estos equipos trabajarán las 24 horas del día, no solo durante la jornada electoral, sino también en los días previos. Foto: Andina
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó a los medios que se contará para la segunda vuelta de las elecciones del domingo 7 de junio, con más de 25.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.