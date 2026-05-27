El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó a los medios que se contará para la segunda vuelta de las elecciones del domingo 7 de junio, con más de 25.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional.

Precisó que estos equipos trabajarán las 24 horas del día, no solo durante la jornada electoral, sino también en los días previos, revisando actividades como cierres de campaña, verificación de locales de votación y arribo del material a los lugares indicados.

Además, el jefe del JNE destacó las coordinaciones que se vienen realizando con los entes electorales, en especial con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de asegurar la transparencia y la eficiencia a lo largo de todo el proceso.

“Estamos demostrando una articulación estrecha para transparentar el despliegue, la fiscalización y todo el trabajo conjunto, con el objetivo de asegurar que el material electoral llegue oportunamente y sin problemas logísticos”, sostuvo.

Burneo acompañado del pleno del JNE, liderado por el jefe interino Bernardo Pachas, supervisó el inicio del despliegue del material electoral para la segunda vuelta presidencial desde el distrito de Lurín, almacén de la ONPE.

Asimismo, resaltó que este proceso es de vital importancia con miras a las elecciones del 7 de junio tras recordar que el pasado 21 de mayo, ya se realizó el envío de material electoral al extranjero para los peruanos residentes fuera del país.

Asimismo, instó al Gobierno central a garantizar las condiciones de seguridad indispensables para el traslado del material electoral asegurando los recursos para las Fuerzas Armadas y la Policía, “con el fin de prevenir cualquier contratiempo durante el despliegue”.