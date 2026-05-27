Resumen
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó a los medios que se contará para la segunda vuelta de las elecciones del domingo 7 de junio, con más de 25.000 fiscalizadores en todo el territorio nacional.
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