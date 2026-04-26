Como Kast y López Obrador, Alejandro Toledo tuvo éxito recién en su tercera campaña electoral en el Perú, en el 2001. Un año antes, cayó derrotado ante Alberto Fujimori en unos comicios manchados por evidentes irregularidades.

El profesor universitario utiliza Facebook para difundir sus afiches de campaña. También ha concedido entrevistas en medios de Puno. (Fotos: Fermín Mestas)

Pero en las lides políticas, la tenacidad no siempre alcanza para ganar. Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, perdió tres elecciones seguidas en una década: dos presidenciales (en el 2001 y en el 2006) y en el 2010 la alcaldía de Lima se le escapó de las manos por poco más de 37.000 votos.

Al año siguiente, Keiko Fujimori postuló por primera vez a la presidencia y fue vencida por Ollanta Humala en la segunda vuelta. La historia se repitió en los dos comicios posteriores: el antifujimorismo se impuso sobre el fujimorismo en el balotaje.

En junio próximo, la contienda política peruana más importante del siglo XXI celebrará su cuarto asalto. Nuevamente, la hija y heredera política de Alberto Fujimori será una de las protagonistas.

Votos lejanos

En la indómita región Puno vive un candidato que ha llevado la perseverancia al extremo. Su nombre es Fermín Mestas Pacompía, tiene 67 años y se dedica a tiempo completo a la docencia en la Universidad Nacional del Altiplano (UNAP).

En más de cuatro décadas de trayectoria política, el profesor Mestas ha postulado a regidor, alcalde distrital y provincial, legislador, diputado –al Parlamento bicameral que disolvió Fujimori y al próximo también– y a congresista constituyente.

Hasta ahora, la suerte le ha sido esquiva: no ha ganado en ninguna de las 12 carreras electorales en las que compitió con siete distintos partidos o alianzas.

En el 2021, se presentó al Congreso con Renacimiento Unido Nacional. Según la ONPE, utilizó solo S/100 para la impresión de volantes. (Fotos: Fermín Mestas)

Este año, Mestas se lanzó a diputado por Puno con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), del fallecido postulante presidencial Napoleón Becerra.

En una entrevista con El Comercio, relató que su incorporación a la lista le sorprendió incluso a él mismo. “Faltando poco, antes de diciembre, me han avisado. No sé si tendré mala suerte, pero me invitan al final, cuando seguramente no habrá más candidatos”, lamentó.

Aun así, el docente y licenciado en turismo aceptó el llamado de Becerra, porque “es sindicalista como yo”. El resultado era predecible: en Puno, una región en la que sufragaron 680.653 ciudadanos, el PTE cosechó 0,29% de los votos válidos. Él consiguió apenas 165 adhesiones.

El político discreto

Magíster en Ecoturismo por la Universidad Agraria de La Molina, Mestas se describe a sí mismo como un radical. Sus enemigos –agrega– son los políticos corruptos. “Yo soy capaz de romper a los mafiosos a golpes si es posible”, aseveró en marzo último en Pachamama Radio.

En uno de los afiches que preparó para esta campaña, el sexagenario docente aparece caracterizado como el increíble Hulk, aunque el icónico color verde de la piel del héroe de Marvel fue reemplazado por el morado. “Ha llegado la hora de aplastar a los corruptos”, dice el mensaje que acompaña el montaje.

El sexagenario docente tiene una maestría en Ecoturismo por la Universidad Agraria de La Molina y un doctorado en Biología Ambiental por la UNSA. (Fotos: Fermín Mestas)

Mestas también está en contra de quienes desembolsan exorbitantes sumas de dinero para impulsar sus campañas. “Se gastan millonadas. Aquel que hace campaña es un corrupto. ¿Cómo recuperan ese gasto después?”, cuestiona.

Según el portal Claridad, de la ONPE, en el primer reporte financiero de estas elecciones, Mestas solo consignó S/200 de gasto. En el otro extremo, el congresista Héctor Valer, candidato al Senado por Somos Perú, registró S/408.769 por el mismo concepto.

“Bueno, solamente he dado algunas entrevistas e hice redes sociales. La gente me conoce, todo el mundo me conoce”, respondió cuando El Comercio le consultó acerca de cómo difunde sus propuestas.

En su cuenta de Facebook, el profesor tiene 2.700 seguidores. Ahí comparte videos, fotos y carteles con sus credenciales académicas y posturas políticas.

En el 2021, se presentó al Congreso con Renacimiento Unido Nacional, partido de Ciro Gálvez, quien después fue ministro de Cultura de Pedro Castillo. Según la ONPE, utilizó solo S/100 para la impresión de volantes. “Lucha consecuente y lealtad” fue su lema en aquella contienda electoral.

“Ahí sí saqué buena votación como persona, pero el problema es que tampoco he hecho campaña”, rememora. En esos comicios, la agrupación de Gálvez alcanzó solo el 1,09% de votos válidos en Puno. El profesor Mestas consiguió 556 adhesiones.

Cinco años antes, en el 2016, candidateó al Parlamento con la alianza que conformaron Solidaridad Nacional y UPP, la cual llevó a Nano Guerra García –fallecido exlegislador fujimorista– como aspirante a la presidencia.

Dos semanas antes de los comicios, todas las listas de Solidaridad-UPP fueron retiradas. En los sondeos, Guerra García aparecía en la categoría Otros. El fracaso era inminente.

“Recién ahora comenzamos a ver una tendencia clara en las encuestas”, dijo el entonces candidato presidencial Nano Guerra García en conferencia de prensa tras informar que la alianza Solidaridad-UPP se retiraba de los comicios del 2016. (Foto: Archivo El Comercio) / LUIS CENTURION

Sin descanso

Mestas señala que empezó a hacer política cuando cursaba la secundaria, pero se lanzó por primera vez a diputado en 1985 con Avanzada Nacional (PAN).

Al año siguiente, tentó sin éxito la alcaldía distrital de su natal Coata con la misma agrupación: quedó en el cuarto lugar con 137 de los 1.987 votos emitidos. Sin embargo, afirma que quien postuló realmente fue su hermano mayor, pero que utilizaron su nombre porque “éramos muy jóvenes”.

Lo cierto es que Manuel Mestas Pacompía ha tenido más suerte que Fermín en la política: en 1998 fue electo alcalde de Coata. En el 2002 buscó sin éxito la reelección y 12 años después, en el 2014, volvió a perder en la misma jurisdicción. Desde entonces no ha vuelto a presentarse en otros comicios.

En 1992, después de que Fujimori disolvió el Parlamento, Fermín Mestas candidateó al Congreso Constituyente Democrático (CCD), cuyo principal encargo fue elaborar la actual Constitución de 1993.

“Por amistad, yo les dije: ‘Ya, pónganme en la lista’. Queríamos defender la democracia, que es lo más importante”, recuerda sobre su infructuosa campaña con el movimiento independiente Paz y Desarrollo.

A pesar de las apabullantes derrotas electorales que ha sufrido en más de 40 años de una agitada trayectoria política, Fermín Mestas no descarta la posibilidad de postular una vez más en el 2031.

“El que no lucha es un mal político. Si yo tuviese la oportunidad, al Perú podría cambiarlo totalmente”, concluye.