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Resumen

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En el arte de la política, la perseverancia es una virtud invaluable. Los frutos pueden tardar varios años en crecer hasta madurar. Lula da Silva perdió tres elecciones consecutivas antes de convertirse en mandatario de Brasil. José Antonio Kast, en Chile, y Andrés Manuel López Obrador, en México, llegaron a la presidencia después de dos intentos fallidos.

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