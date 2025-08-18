Gino Alva Olivera
Gino Alva Olivera

Escucha la noticia

00:0000:00
De ‘burriers’ a avezados delincuentes: ¿Cómo ha cambiado el perfil de los reos extranjeros en el Perú?
Resumen de la noticia por IA
De ‘burriers’ a avezados delincuentes: ¿Cómo ha cambiado el perfil de los reos extranjeros en el Perú?

De ‘burriers’ a avezados delincuentes: ¿Cómo ha cambiado el perfil de los reos extranjeros en el Perú?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En los últimos 10 años, el número de ciudadanos extranjeros encarcelados en el Perú se ha triplicado: pasó de 1.804 internos en el 2016 a 5.530 en el 2025. Antes representaban el 2,28% de la población penitenciaria y ahora son el 5,4% del total, según las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

TAGS

MIRA AQUÍ MÁS INFORMES DE ECDATA: