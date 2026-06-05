Por Christian Silva

En línea con su participación en el mercado de vehículos livianos, Toyota se mantiene como la marca automotriz más recordada para un 79% de peruanos, de acuerdo con el Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer.

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