La marca japonesa también lidera los indicadores de tenencia reciente de autos (35%) y las preferencias (27%).

Óscar Chero, gerente ejecutivo de la división de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, comenta que un reto de la marca es no perder la confianza que tienen sus clientes en el producto, servicio y postventa.

“Queremos que los clientes vayan ahí [a las tiendas] y encuentren todo. No solo que le vendamos el vehículo, sino que tengan el taller, los repuestos, los técnicos especializados”, dice.

En recordación, el top 6 lo completan Nissan (38%), Hyundai (37%), Kia (36%) y Chevrolet (20%) y Honda (20%).

Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría, resalta que la presencia de Nissan en la mente de los peruanos se debe a que es una marca histórica en el mercado, que las personas quieren y recuerdan.

En el caso de Kia, el equipo de la marca surcoreana señala que su posicionamiento se debe a un portafolio competitivo y sólido, además de que en el 2025 fueron líderes del segmento automóviles por cuarto año consecutivo.

A ello se suma una renovación global en la identidad de Kia que aplicaron en el 2021, añade la marca, así como los auspicios estratégicos como en el Australian Open, la Media Maratón de Lima, los torneos de golf y los e-sports.

A su vez, Diego Novoa, Country Manager de General Motors Perú, añade que en Chevrolet buscan brindar una experiencia integral incluyendo el servicio de postventa, la red de concesionarios, conectividad, entre otros atributos.

La innovación, seguridad y el impulso hacia la electromovilidad también son aspectos que resalta Novoa.

Lo más importante en la decisión de compra

Rubiños explica que las preferencias de los consumidores están relacionadas con el servicio al cliente y la postventa, siendo que este último aspecto genera valor en la búsqueda de un vehículo.

Hay que resaltar que la marca premium BMW se ubica en el cuarto lugar con 7% de preferencia, posicionada junto con fabricantes del mercado masivo de livianos.

Alejandro Peña, gerente comercial de BMW Perú, indica que la marca alemana ha creado un vínculo emocional de largo plazo con sus consumidores.

Asimismo, considera que para el cliente peruano comprar un vehículo BMW es un símbolo de éxito personal y esfuerzo.

Peña añade que BMW es una marca generacional; los hijos heredan los autos de sus padres y los renuevan. Es así, apunta, hubo una evolución en el perfil de sus clientes. Hoy es un público más diverso, informado y joven, que valora la conectividad, la sostenibilidad y la experiencia digital.

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Justamente, según el estudio, BMW es más la marca más recordada por los jóvenes de 18 a 34 años. Peña complementa que un 10% de la producción de la marca está en Arequipa y también resalta un mercado potencial e interesado en el norte del país.

Dentro de las preferencias, otra alemana, Audi, también aparece en sexta posición.

Por otro lado, Kia, que es segunda a nivel de ventas del mercado de livianos, se ubica en el tercer lugar de preferencias en el estudio de Arellano Consultoría. Justamente, la compañía sostiene que el reto es trasladar su preferencia hacia nuevos segmentos como ‘pick up’ e híbridos.

“Vemos oportunidades para seguir ganando terreno, especialmente en nuevos segmentos con el reciente lanzamiento de la ‘pick up’ Tasman y la expansión de nuestro portafolio de híbridos con Sportage, Sorento y Carnival”, añade el equipo de Kia.

En el caso de tenencia vehicular, el estudio muestra a Chevrolet en tercer lugar, por lo que Novoa señala que se observa un espacio importante para continuar creciendo y consolidando la marca en el mercado peruano. A ello se suma el potencial en la electromovilidad.