Promigas anunció el cierre de la adquisición del 100% de Zelestra Latam por US$456.47 millones, una de las principales plataformas de generación de energías renovables en Latinoamérica, con presencia en Perú, Colombia y Chile.

Esta operación marca un hito en la evolución de la compañía y fortalece su consolidación como plataforma multienergética en la región.

Zelestra Latam cuenta con un portafolio de proyectos que abarca distintas etapas de desarrollo. Actualmente suma 1.273 MW entre proyectos en operación y construcción, así como un pipeline cercano a 2,25 GW en desarrollo.

“Esta adquisición representa un paso decisivo en la evolución de Promigas hacia un holding multienergético en la región. En Perú, nos permite complementar nuestra trayectoria con nuevas capacidades en energías renovables, pero, sobre todo, sumar talento: un equipo humano con experiencia, conocimiento y una sólida capacidad de ejecución. Estamos convencidos de que son las personas quienes hacen posible la transformación energética, y que, junto al talento local, seguiremos contribuyendo al desarrollo energético sostenible del país”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

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De acuerdo con la compañía, esta transacción asegura la continuidad de los proyectos, los equipos locales y los compromisos existentes, manteniendo altos estándares operativos y un relacionamiento cercano con clientes, comunidades.

Con esta adquisición, Promigas ratificó su compromiso de largo plazo con Perú, fortaleciendo su presencia en el país.