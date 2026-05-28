Resumen

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Con esta adquisición, Promigas ratificó su compromiso de largo plazo con Perú, fortaleciendo su presencia en el país. Foto: GEC.
Con esta adquisición, Promigas ratificó su compromiso de largo plazo con Perú, fortaleciendo su presencia en el país. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Promigas anunció el cierre de la adquisición del 100% de Zelestra Latam por US$456.47 millones, una de las principales plataformas de generación de energías renovables en Latinoamérica, con presencia en Perú, Colombia y Chile.

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