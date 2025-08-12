Fabrizio Monge
Fabrizio Monge

Escucha la noticia

00:0000:00
La “generación anémica” y un mal que trunca el futuro de los niños: La relación entre la anemia infantil y el rendimiento escolar
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
La “generación anémica” y un mal que trunca el futuro de los niños: La relación entre la anemia infantil y el rendimiento escolar

La “generación anémica” y un mal que trunca el futuro de los niños: La relación entre la anemia infantil y el rendimiento escolar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La anemia en niños menores de cinco años se ha consolidado como un problema de salud pública persistente en Perú. Este obstáculo, lejos de ser un tema aislado, compromete el futuro educativo y el potencial de miles de infantes a nivel nacional.

TAGS

REVISA AQUÍ MÁS INFORMES DE ECDATA

Contenido Sugerido

Contenido GEC