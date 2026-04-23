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Resumen

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El cambio de versión y la postura del presidente José Balcázar de frenar la primera compra de 12 aeronaves F-16 Block 70 derivaron este miércoles en la renuncia irrevocable de dos piezas importantes de su gabinete: el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, Carlos Díaz.

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