Las salidas —según los exfuncionarios— se debieron a las declaraciones del jefe de Estado a los medios de comunicación durante los últimos días, principalmente entre el martes y miércoles, en las que señaló que no se había firmado ningún contrato entre la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la empresa Lockheed Martin por 3.500 millones de dólares para la adquisición de los aviones de caza.

Este martes 21, el jefe de Estado indicó en entrevista con El Comercio que “no se había firmado nada todavía”.

Producto de ello, Hugo de Zela acusó al presidente de “haberle mentido al país” y de quitarle credibilidad en un proceso de negociación, pues los dos contratos para dicha compra sí existían e incluso eran de conocimiento del mandatario desde el lunes 20 de abril.

“Es grave que el jefe de Estado mienta, porque el país pierde credibilidad”, dijo De Zela en RPP.

Por la tarde, el Ministerio de Economía y Finanzas dio cuenta en un comunicado que realizó la transferencia de 462 millones de dólares, correspondiente al primer hito del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa estadounidense.

—Mentiras de un presidente en ejercicio—

El excanciller Hugo De Zela refirió que el lunes 20 el ministro de Defensa, junto al premier Luis Arroyo, le había comunicado al presidente que los dos contratos sí se habían firmado. Pese a ello, el jefe de Estado “estuvo saliendo a los medios a decir que los contratos no han sido firmados”.

“Esto es particularmente grave que un jefe de Estado mienta porque el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda realizar sus tareas”, remarcó.

Dejó claro que el jefe de Estado no quiso entablar ningún diálogo con De Zela y que la única oportunidad que tuvo para hablar fue el viernes, antes de firmar el contrato. Para entonces, De Zela dijo que Balcázar ya había realizado el viernes por la mañana declaraciones a distintos medios objetando el contrato.

“En ese momento, en la reunión del día viernes, ya había hecho las declaraciones objetando el contrato. Fuimos a tratar de convencerlo de que esa era una decisión extremadamente grave y perjudicial para el país”, recordó.

Insistió en que “la decisión política que ha adoptado el señor Balcázar pone en peligro a nuestro país. Le quita credibilidad. Hace que nos convirtamos en un país en el cual no se pueda confiar en un proceso de negociación”. Añadió además que, “el presidente Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado”.

A su turno, Carlos Díaz, el renunciante al cargo de ministro de Defensa, aseguró que la adquisición de la compra de aviones no es reciente sino que deviene de diversos actos que se han realizado atrás.

Mencionó que incluso la Ley de Endeudamiento del Estado de los años 2025 y 2026 ya consideraban los montos presupuestales para la compra de los aviones por la suma de 3.500 millones de dólares.

“En la Ley de Endeudamiento del 2025 se aprobó 2.000 millones de dólares y en la del 2026, se aprobó 1.500 millones de dólares, que suman los 3.500 millones”, agregó.

Tras ello, recordó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional aprobó en febrero de este año la adquisición de los aviones de forma directa en una situación estratégica con el proveedor del gobierno norteamericano.

Primero emitió un informe sobre el mecanismo de compra, lo presentó al presidente José Balcázar y este lo aprobó mediante el Decreto Supremo N.º 01, según Díaz. En otras palabras, el jefe de Estado siempre estuvo al tanto de la compra bajo la modalidad de secreto militar.

Cabe indicar que dicho Consejo está conformado por el canciller y los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Economía y Finanzas, Interior, el presidente del Comando Conjunto, el comandante general de la Policía y el director Nacional de Inteligencia. Y es presidido por el presidente de la República.

El exministro Jorge Chávez Cresta indicó a este Diario que la firma del presidente de la República no es indispensable en el contrato, sino que responde más a una acción política. Asimismo, sostuvo que se debió continuar con el proceso, el cual no era reciente, sino que se venía desarrollando desde tiempo atrás.

Por la tarde, el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, señaló que las primeras 12 aeronaves llegarán al país en el 2029. “Ahora es el proceso de entrenamiento, de equiparse, de aprendizaje para los mecánicos, ingenieros y pilotos. Los primeros aviones vienen en el 2029 y son los primeros 12 aviones. Hay mucha desinformación allá afuera: son aviones nuevos, los más avanzados del mundo, no hay ningún país en la región que tenga los F-16 block 70″, dijo a RPP.

—Secuencia de la compra—

En octubre de 2024, el Perú inició un proceso de licitación competitiva con el propósito de modernizar su flota de aviones de combate. En ese contexto, Estados Unidos tuvo la oportunidad de participar en dicha competencia.

La intención de renovar la flota fue anunciada por la expresidenta Dina Boluarte en julio de 2025, al señalar que existía el propósito de adquirir 24 aeronaves.

En septiembre de 2025, Estados Unidos emitió un comunicado en el que indicó que el Perú solicitó la compra de 12 aeronaves F-16 Block 70 —diez unidades tipo C (monoplaza) y dos del tipo D (biplaza)—, así como 14 motores (12 instalados y 2 de repuesto), además de misiles, municiones, radares, computadoras, sistemas de búsqueda infrarroja, y dispositivos de comunicación y defensa, entre otros componentes.

En febrero de 2026, el Ejecutivo autorizó la transferencia de 1.137 millones de soles a favor del Ministerio de Defensa para financiar parte de la recuperación de la capacidad de control aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú con aviones de caza de alto rendimiento.

El 14 de abril de este año, Lockheed Martin fue notificada por escrito de su selección. Se acordó entonces que el 17 de abril se realizaría una firma técnica a las 7:00 a.m. y una firma ceremonial a las 5:00 p.m.

Finalmente, el lunes 20 de abril se suscribió el contrato entre la Fuerza Aérea del Perú y la empresa estadounidense.

Cabe indicar que la actual flota Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi Su-25 se encuentran en un nivel crítico de operatividad al ser apenas un número reducido de aeronaves en condiciones de vuelo.

—Mensaje a la Nación de Balcázar—

Por la tarde, al promediar las 12:51 p.m., el presidente José Balcázar insistió en su planteamiento de que el pago a una empresa de Estados Unidos para la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú se realice en el siguiente Gobierno.

“Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no se puede decir que he mentido. Lo que estoy diciendo es que ese contrato se respete por el nuevo Gobierno, nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones pero sí estoy en la inteligencia de que podemos actuar con inteligencia, y hacer compras razonablemente para tener la caja suficiente para atender tantas necesidades”, indicó.

El presidente agregó que hay “otras necesidades prioritarias” y que ello lo motivó a recomendar que el nuevo gobierno tome las decisiones.

“No sé por qué hay tanta confrontación respecto de eso. Creo que el pueblo necesita que se explique que necesitamos diálogo, más concertados y no nos vamos a dividir por un asunto en el que yo soy consciente que la defensa nacional que es necesario en el país y se dé la compra de armamento como aviones, también debemos comprender que hay otras necesidades prioritarias en este momento”, añadió.

Por su parte, a las 4:09 p.m., el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, emitió un pronunciamiento sobre el proceso de adquisición de nuevos aviones militares F-16 a Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas, en el que indicó que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Conasec) acordó la adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, siendo esta una decisión “de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”.

“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”, dijo.

—Otros pronunciamientos—

Por la tarde, un grupo de exautoridades del servicio diplomático peruano expresó su respaldo al excanciller Hugo de Zela. Entre los firmantes se encuentran Allan Wagner Tizón, Ricardo Luna Mendoza, Nestor Popolizio Bardales, Alfonso Rivero Monsalve y Hugo Palma Valderrama. Asimismo, Eduardo Ponce Vivanco, José Antonio Arróspide del Busto, Fernando Rojas Samanez y Claudio de la Puente Ribeyro.

Mediante un pronunciamiento conjunto, manifestaron su solidaridad y lamentaron su salida en un contexto que calificaron como perjudicial para los intereses del país.

En el comunicado, los firmantes advirtieron que el cambio de decisión política adoptado por el Ejecutivo en un proceso ya avanzado, vinculado a un tema estratégico de seguridad nacional, afecta seriamente la credibilidad del Perú.

—Análisis sobre la postura de Balcázar ante los ojos internacionales—

Horas antes de conocerse que el MEF ya había realizado el pago, el excanciller Allan Wagner indicó a El Comercio que las declaraciones del presidente Balcázar colocan al Perú en una situación de riesgo al plantear “una situación en la que el Perú no cumple su palabra”.

“Esa pérdida de credibilidad es realmente muy mala en todo sentido. Es decir, se firman unos contratos que no se cumplen en un tema muy importante que tienen que ver con el equipamiento fundamental de la Fuerza Aérea. Eso significa a nivel internacional una pérdida de credibilidad muy grande. Los países no tendrán la misma confianza con el Perú”,

A su turno, Carlos Pareja, exembajador del Perú en España, Suiza, Chile y Estados Unidos, consideró que la denegatoria del presidente Balcázar generaría que por lo menos el gobierno norteamericano revise la relación con el Perú.

“No es que las relaciones se deterioren, sino que habrá una revisión. Es decir, esta dinámica que había se pondrá en revisión es lo que quiero decir”, refirió.

Por su parte, el exministro Eduardo Ferrero aseguró que la decisión inicial del presidente de negarse a que el Perú no adquiera los aviones, sí afecta la imagen del Perú a nivel internacional. Añadió que la renuncia de los ministros fue acertada.