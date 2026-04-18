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Para AmCham Perú, el cambio de rumbo del presidente Balcázar plantea serias dudas sobre la seriedad del Estado en acuerdos estratégicos de largo plazo. Foto: composición GEC
Para AmCham Perú, el cambio de rumbo del presidente Balcázar plantea serias dudas sobre la seriedad del Estado en acuerdos estratégicos de largo plazo. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), mediante un pronunciamiento, se sumo a las críticas contra la decisión del presidente Balcázar de no firmar el contrato de adquisición de aviones F-16.

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