La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), mediante un pronunciamiento, se sumo a las críticas contra la decisión del presidente Balcázar de no firmar el contrato de adquisición de aviones F-16.

El gremio recordó que este proyecto no fue improvisado, sino que “responde a un requerimiento institucional de las Fuerzas Armadas y que ha sido trabajada durante más de un año bajo los canales correspondientes”.

Para AmCham Perú, que agrupa a más de 580 empresas peruana y estadounidenses, esta decisión, comunicada de forma pública en la etapa final del proceso, lesiona los principios de predictibilidad necesarios para la inversión.

“El Perú ha construido, a lo largo del tiempo, una relación sólida con los Estados Unidos (...) esta relación, al igual que la confianza de la comunidad internacional, se sostiene sobre principios fundamentales como la predictibilidad, la coherencia y el cumplimiento de compromisos”, se lee.

Además, enfatizó que la relación con Estados Unidos se basa en la confianza mutua. “La generación de señales contradictorias en un contexto internacional complejo puede afectar la confianza y la percepción del Perú como socio confiable, con implicancias en su posicionamiento y en su capacidad de atraer inversión”, alertaron.

La cámara sostiene que el cambio de rumbo del mandatario peruano plantea serias dudas sobre la seriedad del Estado en acuerdos estratégicos de largo plazo.

“Lo ocurrido en la etapa final del proceso —incluyendo la decisión del Presidente de la República, comunicada públicamente, que genera incertidumbre respecto a lo previamente avanzado— plantea interrogantes sobre la consistencia en la toma de decisiones de Estado y el respeto a procesos institucionales ya encaminados”, señala el escrito.

Ante este escenario, AmCham Perú invocó a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia para preservar la reputación global del país. “Consideramos importante que esta decisión pueda ser revisada con la debida reflexión, ponderando su impacto en la seguridad nacional, la institucionalidad y la confianza del país”, apuntaron.

Finalmente, el gremio concluyó que “el Perú tiene una oportunidad de seguir consolidando su credibilidad”, y que “preservarla es una responsabilidad compartida”.