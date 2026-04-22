Resumen

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Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros (Fotos: Mario Zapata N. @photo.gec)
Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros (Fotos: Mario Zapata N. @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, emitió un pronunciamiento sobre el proceso de adquisición de nuevos aviones militares F-16 a Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas.