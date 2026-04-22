El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, emitió un pronunciamiento sobre el proceso de adquisición de nuevos aviones militares F-16 a Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Indicó que, independientemente de los asuntos económicos y legales que involucra el proceso, obedece “a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas”.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00 — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026

Añadió que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Conasec) acordó la adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, siendo esta una decisión “de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”.

“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”, subrayó Arroyo Sánchez.

Finalmente, dijo que le corresponde al Ejecutivo realizar acciones “para cerrar las brechas de la desigualdad social que afectan a millones de peruanos que esperan una respuesta de parte del Gobierno para tener acceso a los servicios de salud, agua, luz, etc”.

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