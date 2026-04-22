El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, emitió un pronunciamiento sobre el proceso de adquisición de nuevos aviones militares F-16 a Estados Unidos para fortalecer a las Fuerzas Armadas.
Indicó que, independientemente de los asuntos económicos y legales que involucra el proceso, obedece “a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas”.
Añadió que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Conasec) acordó la adquisición de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, siendo esta una decisión “de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector”.
“A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16, lo que evitaría que se generen incumplimientos contractuales que se traduzcan en penalidades onerosas y perjudiquen la imagen de nuestro país”, subrayó Arroyo Sánchez.
Finalmente, dijo que le corresponde al Ejecutivo realizar acciones “para cerrar las brechas de la desigualdad social que afectan a millones de peruanos que esperan una respuesta de parte del Gobierno para tener acceso a los servicios de salud, agua, luz, etc”.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más