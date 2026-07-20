El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que el Gobierno entregará bonos de alquiler temporal a las familias que perdieron sus viviendas tras el sismo de magnitud 5.1 que afectó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, región Junín.

La medida forma parte de la respuesta del Ejecutivo para atender a los damnificados, mientras se avanza con la evaluación de los daños y la recuperación de las zonas afectadas.

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Durante un recorrido por las localidades de Pumpunya y Huayucachi, consideradas entre las más golpeadas por el movimiento telúrico, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros verificó los daños y coordinó las primeras acciones de atención junto a las autoridades locales.

Además de los bonos de alquiler, el Gobierno informó que se evalúan medidas para reactivar las actividades agrícolas y pecuarias afectadas por el sismo.

Gobierno impulsa la declaratoria de emergencia

Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el Ejecutivo trabaja en la declaratoria de emergencia para agilizar la atención a la población y acelerar la asignación de recursos.

“Durante la inspección, anunció que se impulsa la declaratoria de emergencia para acelerar la atención a la población. Además, pidió a las autoridades registrar los daños para agilizar la asignación de recursos”, informó la PCM en sus redes sociales.

🤝 Atención inmediata para las familias afectadas. El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez supervisa en Chongos Bajo (Junín) las acciones que el Gobierno viene ejecutando tras el sismo.



Conoce los detalles en este video. 🎥 pic.twitter.com/lfhB8fAmRc — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 19, 2026

Tras el movimiento sísmico, el Ejecutivo activó un plan de intervención multisectorial con la participación de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Salud, Interior y Defensa, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de la población afectada.

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