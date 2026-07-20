Bonos de alquiler para afectados por el sismo en Junín: Ejecutivo confirma apoyo a familias damnificadas. Foto: @pcmperu
Bonos de alquiler para afectados por el sismo en Junín: Ejecutivo confirma apoyo a familias damnificadas. Foto: @pcmperu
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que el Gobierno entregará bonos de alquiler temporal a las familias que perdieron sus viviendas tras el sismo de magnitud 5.1 que afectó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, región Junín.

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