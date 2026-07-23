El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el número de damnificados que dejó el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, asciende a 2764. A su vez, detalló que 1346 personas resultaron afectadas mientras que los heridos suman 71. Las víctimas mortales se mantienen en cinco.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez, informó que tres de los heridos continúan internados en el establecimiento de salud.

Para acelerar la recolección de fichas de datos y agilizar la llegada de asistencia humanitaria a las familias perjudicadas, diversos colectivos profesionales se sumaron al levantamiento catastral junto al personal técnico de las municipalidades locales. Foto: Andina/composición EC

Gobierno declaró estado de emergencia tras daños en infraestructura

De acuerdo al informe técnico del Indeci, se reportaron un total de 407 viviendas destruidas por el colapso de sus estructuras, 738 inmuebles fueron declarados inhabitables por fallas severas y 505 predios presentan daños de diversa consideración.

Ante este nivel de devastación, el Poder Ejecutivo dispuso la declaratoria del estado de emergencia en los siete distritos que conforman la provincia de Chupaca con el objetivo de agilizar el despliegue de los sectores estatales y la ejecución de medidas de respuesta rápida.

Continúan evaluación de daños y empadronamiento de afectados por terremoto en Junín. (Foto: Captura / Canal N)

En ese sentido, el Indeci suministró 30.80 toneladas de insumos de ayuda humanitaria y 11.23 toneladas destinadas a la instalación de módulos temporales de vivienda. A este lote se añadieron 19 toneladas de bienes entregados por el Gobierno Regional de Junín.

“Se tiene previsto trasladar mañana (viernes) más de 100 toneladas de bienes de ayuda humanitaria”, aseguró Vásquez para RPP Noticias.

Por último, el titular del Indeci confirmó que los instrumentos del Instituto Geofísico del Perú contaron ocho movimientos réplica tras el evento telúrico principal. Las magnitudes de estos sismos secundarios oscilaron entre 3.4 y 3.7, concentrándose la totalidad de sus epicentros en la zona sur de Chupaca.