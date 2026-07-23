Se reportaron un total de 407 viviendas destruidas por el colapso de sus estructuras, 738 inmuebles fueron declarados inhabitables por fallas severas y 505 predios presentan daños de diversa consideración. Foto: composición GEC
Se reportaron un total de 407 viviendas destruidas por el colapso de sus estructuras, 738 inmuebles fueron declarados inhabitables por fallas severas y 505 predios presentan daños de diversa consideración. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el número de damnificados que dejó el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupaca, en Junín, asciende a 2764. A su vez, detalló que 1346 personas resultaron afectadas mientras que los heridos suman 71. Las víctimas mortales se mantienen en cinco.

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