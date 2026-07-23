El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo ante el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país. Este fenómeno meteorológico tendrá una duración de 61 horas, desde las 10:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 23:59 horas del domingo 26 de julio.

Perú. Senamhi anuncia el aumento de la velocidad del viento en la costa. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo al aviso meteorológico, la intensidad del viento fluctuará entre niveles ligeros y moderados, alcanzando ráfagas con velocidades superiores a los 45 km/h . Frente a estas condiciones, el Senamhi instó a la población a “ser prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”

¿Cuáles serán las velocidades del viento por día?

De acuerdo a los mapas de afectación del Senamhi, el incremento del viento se registrará en las zonas altas de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Las velocidades máximas durante este fin de semana tendrán los siguiente valores:

Alerta en la Sierra por nevadas y lluvias con vientos de hasta 35 km/h. (Foto: Andina)

Viernes 24 de julio

Se estiman vientos con velocidades por encima de los 35 km/h, a partir de las 10:00 a. m. hasta la medianoche.

Sábado 25 de julio

Se prevén velocidades superiores a los 35 km/h en los sectores andinos del norte, durante las 24 horas del día.

Domingo 26 de julio

Se pronostican vientos con velocidades superiores a los 32 km/h, durante las 24 horas del día.