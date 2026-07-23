El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel amarillo ante el incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país. Este fenómeno meteorológico tendrá una duración de 61 horas, desde las 10:00 horas del viernes 24 de julio hasta las 23:59 horas del domingo 26 de julio.
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