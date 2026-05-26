El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de un aviso meteorológico de nivel naranja, alertó a la población sobre el “incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra del país”.

Este fenómeno atmosférico tendrá una vigencia de 71 horas, que iniciará el miércoles 27 de mayo a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59 horas del viernes 29 de mayo de 2026.

De acuerdo con Senamhi, “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)” y ráfagas de viento con velocidades que rozarán los 35 km/h durante las tardes.

Pronóstico del clima diario: ¿cuáles serán las temperaturas máximas?

Para prevenir golpes de calor, el Senamhi detalló el comportamiento del termómetro según las regiones geográficas durante las 71 horas de vigencia del aviso:

Ola de calor persistirá en varias regiones del país con fuerte radiación UV y ráfagas de viento. (Foto: Andina)

Miércoles 27 de mayo

Costa norte: se registrarán los picos más altos, con temperaturas máximas de 28 °C a 36 °C.

Costa centro: los termómetros marcarán entre 25 °C y 30 °C.

Sierra norte y centro: temperaturas diurnas oscilarán entre 20 °C y 31 °C.

Sierra sur: se estiman valores ambientales situados entre 15 °C y 30 °C.

Jueves 28 de mayo

Costa norte: se mantendrán las condiciones extremas estables de hasta 36 °C.

Costa centro: el calor persistirá en el umbral continuo de 25 °C a 30 °C.

Sierra norte y centro: los registros se mantendrán fijos entre 20 °C y 31 °C.

Sierra sur: el rango de calor continuará variando de 15 °C a 30 °C.

Viernes 29 de mayo

Costa norte: temperaturas diurnas estables entre 28 °C y 36 °C para el cierre del aviso.

Costa centro: termómetros continuarán marcando rangos de 25 °C a 30 °C.

Sierra norte y centro: se proyectan valores ligeramente más altos en su base, marcando entre 24 °C y 31 °C.

Sierra sur: valores máximos estacionarios que irán de los 15 °C a los 30 °C.

Senamhi alerta incremento de sensación de calor y lluvias focalizadas en la costa norte. (Foto: Andina)

¿Qué regiones del Perú están bajo la alerta meteorológica?

El Senamhi ha catalogado este evento bajo el umbral de peligro naranja, lo que significa que se predicen “fenómenos meteorológicos peligrosos”. Los departamentos que presentan zonas de posible afectación son:

Amazonas

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Tacna

Tumbes

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Recomendaciones para protegerse de la radiación UV

Ante el incremento drástico de la radiación solar por la escasa nubosidad al mediodía, Senamhi instó a los ciudadanos a tomar precauciones inmediatas para el cuidado de la salud:

Evita la exposición directa: procura no permanecer bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., horas donde la radiación UV alcanza sus niveles más críticos.

Senamhi recomienda medidas de protección ante altos niveles de radiación UV en la temporada de verano. (Foto: GEC)