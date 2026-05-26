Resumen

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Este fenómeno atmosférico tendrá una vigencia de 71 horas, iniciándose el miércoles 27 de mayo a las 00:00 horas y extendiéndose hasta las 23:59 horas del viernes 29 de mayo de 2026. Foto: composición GEC
Este fenómeno atmosférico tendrá una vigencia de 71 horas, iniciándose el miércoles 27 de mayo a las 00:00 horas y extendiéndose hasta las 23:59 horas del viernes 29 de mayo de 2026. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través de un aviso meteorológico de nivel naranja, alertó a la población sobre el “incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa y la sierra del país”.

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