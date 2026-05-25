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Migraciones posterga inicio del sistema para tramitar pasaportes sin cita. (Foto: Andina)
Migraciones posterga inicio del sistema para tramitar pasaportes sin cita. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el nuevo sistema de atención sin cita previa para la emisión del pasaporte electrónico todavía no ha iniciado y precisó que la fecha oficial de implementación será anunciada durante la presente semana.

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