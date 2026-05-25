La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el nuevo sistema de atención sin cita previa para la emisión del pasaporte electrónico todavía no ha iniciado y precisó que la fecha oficial de implementación será anunciada durante la presente semana.

A través de un comunicado, la entidad señaló que actualmente continúa realizando los ajustes finales al sistema y a los procesos de atención con el objetivo de garantizar que el servicio funcione de manera eficiente y ordenada en beneficio de la ciudadanía.

Migraciones recordó que días atrás anunció la futura puesta en marcha de esta modalidad, la cual permitirá tramitar el pasaporte electrónico sin necesidad de reservar una cita previa mediante la plataforma virtual.

Nuevo sistema de pasaportes sin cita aún no opera, precisa Migraciones. (Foto: Andina)

En ese sentido, indicó que en los próximos días comunicará la fecha exacta en que comenzará a operar este mecanismo en todas sus sedes a nivel nacional.

La institución exhortó además a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales para evitar confusiones o la difusión de información inexacta sobre el inicio del servicio.

Buscan eliminar barreras y reducir presencia de tramitadores

La implementación de este nuevo sistema tiene como finalidad facilitar el acceso al trámite del pasaporte electrónico y reducir las dificultades que actualmente enfrentan miles de ciudadanos para conseguir una cita disponible.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó previamente a la agencia Andina que la medida busca eliminar las barreras generadas por el sistema de citas virtuales implementado tras la pandemia.

Según indicó, dicho mecanismo terminó favoreciendo a redes de tramitadores ilegales que captaban citas y cobraban dinero para agilizar la entrega de pasaportes.

Migraciones señaló que el nuevo modelo de atención apunta a mejorar el servicio y brindar mayores facilidades a los usuarios que requieren obtener el documento de viaje.