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Asesinan a mototaxistas en menos de 24 horas en Ventanilla. Foto: América Noticias
Asesinan a mototaxistas en menos de 24 horas en Ventanilla. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Dos asesinatos a mototaxistas ocurrieron en menos de 24 horas en el distrito de Ventanilla, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. El primero ocurrió frente al colegio Miguel Grau en la etapa 5 de Techo Perú, mientras que el segundo cerca del mercado San Valentín.

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