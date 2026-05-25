Dos asesinatos a mototaxistas ocurrieron en menos de 24 horas en el distrito de Ventanilla, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. El primero ocurrió frente al colegio Miguel Grau en la etapa 5 de Techo Perú, mientras que el segundo cerca del mercado San Valentín.

RPP indicó que Isael Isaac Fernández Jacobe, quien trabajaba en la empresa de mototaxis Pesquero, se encontraba dentro de su unidad rumbo al paradero inicial la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando sujetos desconocidos se acercaron y a sangre fría le dispararon hasta cuatro veces para luego huir.

Sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero debido a la gravedad de sus heridos falleció. No se descarta que su fallecimiento esté relacionado al cobro de cupos.

Dejan amenaza junto al cuerpo

En tanto, la tarde de ayer, Jason Ramírez Valera, de 30 años, fue victimado por falsos pasajeros que minutos antes había tomado sus servicios. Luego de dispararle, dejaron un mensaje amenazador.

“Este es un comunicado para todas las líneas de transporte. Motos, combis y buses y negocios de Pachacútec: alinéense de lo contrario seguiremos derramando sangre”, dice el escrito.

La misiva tenía escrito un número de celular y la firma de ‘Los Netas’. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que continuó con las investigaciones para determinar si la misma banda criminal sería la causante de ambos crímenes.

En Ventanilla, un mototaxista de 38 años fue hallado sin vida dentro de su unidad tras ser atacado por un presunto falso pasajero. La Policía investiga un posible caso de extorsión vinculado al cobro de cupos a mototaxis en la zona.

Estado de emergencia

Cabe señalar que el pasado 29 de abril, el Gobierno del presidente José María Balcázar prorrogó por 60 días, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan a la ciudadanía.