Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en el Callao, luego de que un tráiler de carga pesada se despistara y acabara volcado a un costado de la vía en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Elmer Faucett.
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