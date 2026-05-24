Resumen

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Fotografía referencial.
Fotografía referencial.
Por Redacción EC

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en el Callao, luego de que un tráiler de carga pesada se despistara y acabara volcado a un costado de la vía en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Elmer Faucett.

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