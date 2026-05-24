Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en el Callao, luego de que un tráiler de carga pesada se despistara y acabara volcado a un costado de la vía en el cruce de las avenidas Néstor Gambetta y Elmer Faucett.

De acuerdo con información policial, el conductor habría perdido el control del vehículo tras quedarse dormido mientras manejaba. La unidad transportaba mercadería de importación y se dirigía hacia el puerto del Callao cuando ocurrió el accidente.

Hasta el lugar acudieron varias unidades de los bomberos para atender la emergencia y auxiliar al chofer, quien fue trasladado a una clínica local para recibir atención médica.

La vía quedó bloqueada mientras se realizaban las maniobras para retirar el pesado vehículo.

La avenida Néstor Gambetta es una de las principales rutas logísticas del Callao y suele registrar intenso tránsito de camiones y contenedores que se dirigen hacia el puerto. En los últimos meses se han reportado diversos accidentes con vehículos de carga pesada en esta vía.