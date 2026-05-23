Resumen

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Residentes de la urbanización revelaron que el local habría sido clausurado hace una semana. Foto: Facebook/composición GEC
Residentes de la urbanización revelaron que el local habría sido clausurado hace una semana. Foto: Facebook/composición GEC
Por Redacción EC

Un incendio de considerables proporciones afectó un inmueble ubicado en la avenida Los Arrayanes, de la urbanización Las Violetas, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El Cuerpo General de Bomberos desplegó seis unidades para atender la emergencia.

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