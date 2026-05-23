Un incendio de considerables proporciones afectó un inmueble ubicado en la avenida Los Arrayanes, de la urbanización Las Violetas, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El Cuerpo General de Bomberos desplegó seis unidades para atender la emergencia.

Residentes de la zona revelaron que la construcción afectada, con una extensión aproximada de 200 metros cuadrados, funcionaba como un depósito de chatarra y elementos reciclables, como plástico, cartón y madera. Según los reportes iniciales del equipo de rescate, las llamas destruyeron cerca de la mitad del predio debido a la acumulación de insumos altamente inflamables.

Tineo Andía aseguró que no se reportaron pérdidas humanas ni ciudadanos heridos. Foto: difusión

El primer jefe de la Compañía de Bomberos del Rímac, el comandante David Tineo Andía, informó que el equipo logró confinar el fuego, y anuló todo peligro de propagación hacia los inmuebles vecinos. No obstante, aún no se logra extinguir las llamas.

“Es un almacén que tiene productos de chatarra, muy combustibles como madera y cartón. Eso dificulta el trabajo de extinción”, declaró Tineo. Además, explicó que el se tuvo que habilitar un ingreso alterno en los laterales del inmueble para acelerar la remoción de los escombros y sofocar los focos internos.

Tineo Andía aseguró que no se reportaron pérdidas humanas ni ciudadanos heridos. Sobre el origen de las llamas, el comandante detalló que la hipótesis inicial que se maneja es de un cortocircuito ya que en el lugar notaron cables expuestos. Sin embargo, aclaró que los peritajes definitivos para esclarecer el hecho siguen bajo la investigación de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional.

Por otro lado, los residentes del sector revelaron que el depósito había sido clausurado por los fiscalizadores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, hace aproximadamente una semana.