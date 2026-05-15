Por Redacción EC

Basta con observar los celulares para saber que la temperatura de otoño en Lima no es normal a otros años. Los especialistas señalaron que el inusual calor se debe a un incremento anormal de la temperatura del mar y a condiciones atmosféricas vinculadas al Fenómeno de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en algunos distritos de la capital se han registrado temperaturas cercanas a los 28 °C, principalmente en zonas de Lima Este y Lima Oeste. Además, las autoridades advirtieron que las noches se han vuelto más cálidas, afectando el descanso de muchas personas. Los especialistas indicaron que el aumento de la temperatura del mar no solo genera cambios en el clima de la capital, sino que también podría ocasionar lluvias intensas en la costa norte del país. Esta situación podría impactar actividades económicas como la pesca, la agricultura y el comercio.