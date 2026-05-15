Basta con observar los celulares para saber que la temperatura de otoño en Lima no es normal a otros años. Los especialistas señalaron que el inusual calor se debe a un incremento anormal de la temperatura del mar y a condiciones atmosféricas vinculadas al Fenómeno de El Niño Costero. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en algunos distritos de la capital se han registrado temperaturas cercanas a los 28 °C, principalmente en zonas de Lima Este y Lima Oeste. Además, las autoridades advirtieron que las noches se han vuelto más cálidas, afectando el descanso de muchas personas. Los especialistas indicaron que el aumento de la temperatura del mar no solo genera cambios en el clima de la capital, sino que también podría ocasionar lluvias intensas en la costa norte del país. Esta situación podría impactar actividades económicas como la pesca, la agricultura y el comercio.

Conoce hasta cuando se sentirá el calor y también cuanto puede afectarnos tanto país como al planeta.

El experto Jonathan Cárdenas, ingeniero de meteorología, a través de Latina Noticias, enfatizó que el calor se ve extendido hasta finales del año. “Vamos a tener un invierno bastante atenuado, muy similar al que tuvimos en el 2023”, señaló. Según se registra en el océano Pacífico a miles de kilómetros que debajo de los 500 metros del mar son más altas que superan 8 grados de lo normal y que viene llegando hasta Sudamérica por lo que la sensación de calor es más alta. Asimismo, el especialista lo señala como un tren de onda por que viene llegando lentamente hasta las costas de Sudamérica donde emerge y se propaga. También aseguró que los océanos están más cálidos de lo normal que puede ser por el cambio climático en el mundo. Debido a ello, las especias marinas de aguas frías no salen muy por encima de la superficie normal por lo que afecta mucho a los pescadores de invierno.

¿A qué sectores económicos podría afectar con este calentamiento del mar y el cambio cálido del otoño en Lima?

Los especialistas indicaron que el aumento de la temperatura del mar no solo genera cambios en el clima de la capital, sino que también podría ocasionar lluvias intensas en la costa norte del país. Esta situación podría impactar actividades económicas como la pesca, la agricultura y el comercio, sectores que suelen verse afectados durante episodios asociados al fenómeno de El Niño. Con el incremento de temperaturas pueden aparecer plagas y enfermedades agrícolas, lo que obliga a los productores a invertir más en controles fitosanitarios. Asimismo, los especialistas señalan que este fenómeno representa un desafío para la planificación y sostenibilidad de la agroindustria. “También se considera en ciertas zonas el friaje como sucede en Tarapoto que tiene una temperatura de 18 grados que está bajo de lo normal. El friaje son vientos secos y fríos que vienen del sur y afectan a la parte selva”, señaló el experto Jonathan Cárdenas.

¿Cuáles son las recomendaciones sobre estos cambios en el clima que afectan a las diferentes regiones del Perú?

Las autoridades deben atender con urgencia los efectos de este fenómeno meteorológico y las consecuencias que ya comienzan a sentirse en diferentes regiones del país. El aumento de temperaturas, las lluvias intensas y los cambios climáticos asociados podrían afectar sectores como la agricultura, la pesca, el transporte y la infraestructura urbana si no se adoptan medidas preventivas. “El pronóstico ya se está dando, no solo por parte de nuestros servicios meteorológicos, sino también de agencias internacionales. Los riesgos ya se conocen, pero las acciones deben tomarse ahora para no lamentarnos después”, señaló Jonathan Cárdenas. El especialista sostuvo que la prevención será clave para reducir el impacto de posibles desastres naturales y evitar pérdidas económicas en las zonas más vulnerables. Asimismo, indicó que las autoridades locales y regionales deben reforzar los trabajos de limpieza de drenajes, mantenimiento de ríos y planificación de respuestas ante eventuales emergencias climáticas.