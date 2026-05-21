Por Redacción EC

Aunque el otoño ya se encuentra instalado desde hace varias semanas en el país, cada vez son más las personas que se preguntan cuándo dará inicio oficialmente el invierno, especialmente ante la sensación de descenso de temperaturas que ya se percibe en diversas ciudades. En los últimos días, el clima se ha caracterizado por mañanas más frías de lo habitual, presencia de neblina, precipitaciones ligeras y ráfagas de viento que han intensificado la sensación de frío. Frente a este escenario, ya se ha establecido la fecha en la que comenzará de manera oficial la temporada de invierno, una estación que para algunos resulta esperada y para otros representa un desafío por las condiciones meteorológicas que trae consigo. En esta nota te explicamos todos los detalles sobre el inicio de esta estación del año y cómo podría manifestarse en las distintas regiones del país. Además, te contamos cuándo empiezan en general las cuatro estaciones en el territorio nacional.