Aunque el otoño ya se encuentra instalado desde hace varias semanas en el país, cada vez son más las personas que se preguntan cuándo dará inicio oficialmente el invierno, especialmente ante la sensación de descenso de temperaturas que ya se percibe en diversas ciudades. En los últimos días, el clima se ha caracterizado por mañanas más frías de lo habitual, presencia de neblina, precipitaciones ligeras y ráfagas de viento que han intensificado la sensación de frío. Frente a este escenario, ya se ha establecido la fecha en la que comenzará de manera oficial la temporada de invierno, una estación que para algunos resulta esperada y para otros representa un desafío por las condiciones meteorológicas que trae consigo. En esta nota te explicamos todos los detalles sobre el inicio de esta estación del año y cómo podría manifestarse en las distintas regiones del país. Además, te contamos cuándo empiezan en general las cuatro estaciones en el territorio nacional.

¡Atención, Perú! Ya se sabe cuándo empieza oficialmente el invierno y el frío se intensificará

Verano: inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo.

inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo. Otoño: inicia el 20 de marzo y finaliza el 21 de junio.

inicia el 20 de marzo y finaliza el 21 de junio. Invierno : inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre.

: Primavera: inicia el 22 de septiembre y finaliza el 21 de diciembre.

Qué debes saber sobre el invierno en Perú

Una de las principales particularidades de esta estación es el incremento de la humedad, que se vuelve más notorio en las primeras horas del día. En este periodo son frecuentes las lloviznas ligeras al amanecer, la presencia persistente de neblina y los vientos fríos que acompañan la rutina diaria, sobre todo en la franja costera.

En líneas generales, las temperaturas promedio suelen situarse cerca de los 15 °C, generando una sensación de frío moderado en gran parte del territorio.

No obstante, en la sierra peruana el escenario es más severo. En esta zona, los registros térmicos pueden variar entre los 10 °C y 20 °C durante el día, mientras que en la noche el descenso es mucho más pronunciado, llegando incluso a valores cercanos a los 5 °C, lo que obliga a la población a extremar cuidados frente a las bajas temperaturas.

Qué es Senamhi

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).