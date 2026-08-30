A poco de iniciar el otoño en México, el clima se ha ido poniendo cada vez más fresco y agradable, con días más cortos y noches más duraderas, siendo una de las características durante esta temporada del año. En ese sentido, durante esta época, diversos municipios locales se ven obligados a modificar sus relojes y retrasarlos debido al inicio del horario de invierno. Este cambio, que afecta a ciertas zonas fronterizas con Estados Unidos, entrará en vigencia en las próximas semanas y tiene como objetivo contribuir al comercio, las actividades económicas y la vida diaria entre ambos países. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA EL HORARIO DE INVIERNO 2026 EN MÉXICO?

Según el artículo 5 de la Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las 02:00 horas del domingo 1 de noviembre de 2026, cerca de 36 municipios de 5 estados diferentes ubicados en la parte limítrofe de la frontera con Estados Unidos, tendrán que retrasar una hora sus relojes para ajustarse al horario de invierno o también llamado estándar. Por ello, este cambio resulta fundamental para los estados mexicanos que mantienen una estrecha relación con el país norteamericano, ya que facilitará el comercio, las actividades económicas y la vida cotidiana entre ambas naciones.

@canal66tv El domingo 2 de noviembre inicia el horario de invierno en la franja fronteriza norte de México; a las 2:00 de la madrugada los relojes deberán atrasarse una hora. El ajuste aplica en municipios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que Sonora mantiene el mismo huso todo el año. #canal66 #canal33mx #noticias ♬ sonido original - Canal 66

Es importante mencionar que, los cambios de horario en México se llevan a cabo dos veces al año. Es decir, el primero se aplica cada primer domingo de noviembre, mientras que el segundo tiene lugar el segundo domingo de marzo. En ambos casos, el cambio se realiza a partir de las 2:00 horas. Por su parte, el resto del territorio nacional el horario continúa sin modificaciones. “El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las 2 del segundo domingo de marzo y concluirá a las 2 del primer domingo de noviembre”, indica la normativa local.

¿EN QUÉ ESTADOS DE MÉXICO SE CAMBIARÁN DE HORARIO?

A continuación, te presentamos las diferentes zonas de la franja fronteriza norte que cambiarán su horario desde el próximo domingo 1 de noviembre: