Por Redacción EC

A poco de iniciar el otoño en México, el clima se ha ido poniendo cada vez más fresco y agradable, con días más cortos y noches más duraderas, siendo una de las características durante esta temporada del año. En ese sentido, durante esta época, diversos municipios locales se ven obligados a modificar sus relojes y retrasarlos debido al inicio del horario de invierno. Este cambio, que afecta a ciertas zonas fronterizas con Estados Unidos, entrará en vigencia en las próximas semanas y tiene como objetivo contribuir al comercio, las actividades económicas y la vida diaria entre ambos países. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.