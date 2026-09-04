Por Redacción EC

El frío que ha acompañado a los peruanos durante los últimos meses empieza a quedar atrás conforme avanza el calendario. Aunque las temperaturas no cambian de manera brusca de un día para otro, el cierre de la temporada invernal marca el inicio de una nueva etapa climática en el país. Para quienes ya esperan jornadas con mayor presencia de sol y condiciones menos frías, septiembre trae una fecha importante. El cambio de estación ocurre oficialmente en un día determinado, por lo que todavía quedan algunas semanas para despedir por completo el invierno de 2026. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta situación.