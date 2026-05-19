Por Redacción EC

A pocas semanas de que finalice oficialmente el otoño en el Perú, una estación en la que se caracteriza principalmente por su asociación con la disminución de las horas de luz, el cambio de color de las hojas de los árboles y la presencia de días más frescos, entre otras condiciones, expertos han señalado que este patrón podría variar debido al comportamiento reciente del clima en algunas partes del país, que evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero. Ante esta atípica situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima y otras partes del país experimentarán un invierno fuera de lo común con temperaturas superiores a los valores históricos, lo cual atribuyen a este fenómeno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.