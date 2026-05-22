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Horóscopo de HOY, viernes 22 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para morigerar las críticas y buscar acuerdos que generen avances. Amor: la relación comenzará a crecer con iniciativas atractivas que generen calidez.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: será buena idea ir en contra de la inercia general y proponer un cambio audaz. Amor: alguien le sorprenderá con una actitud atrevida pero si se anima, será divertido.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: necesitará un plan para alejar a terceros que atrasan un valioso proyecto. Amor: le ganará el deseo de relacionarse con gente nueva y al fin descubrir a su alma gemela.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirá un conflicto entre los que no quieren riesgos y los que sí se animan. Amor: la afinidad crecerá en la relación hasta el punto de ser la base de un hermoso romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para redefinir las metas, escuchar a expertos y hallar gente idónea. Amor: en la pareja surgirán reproches por alguna actitud obstinada y lo resolverá con humor.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los ingresos mostrarán signos de mejora por haber aplicado cambios. Amor: un compromiso tomado a la ligera será un obstáculo para el encuentro que desea.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: surgirán ansias de éxito al finalizar un proyecto que no muestra fallas. Amor: en la pareja o en nueva relación, se vivirán momentos de intensa calidez.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: surgirá una dificultad imprevista en el desarrollo de una tarea. Amor: notará que su encanto crece en popularidad en el entorno y alguien querrá acercarse.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: invertirá un gran esfuerzo y las cosas comienzan a mejorar. Amor: una expareja querrá intentar un acercamiento pero sin sanar las heridas, no puede ser.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: con creatividad verá las oportunidades que no debe dejar pasar. Amor: alguien de fuerte encanto le hará una propuesta difícil de rechazar y se entusiasma.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: con los pies en la tierra, verá los defectos y virtudes de cada proyecto. Amor: será buena idea actuar con menos obstinación y las discusiones terminarán de improviso.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios planeados y avanzar con solidez. Amor: amables coincidencias aumentarán la armonía emocional y nutrirán la pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE, MUY MENTAL Y ESPECULATIVA PERO DE UNA INFINITA PACIENCIA.
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