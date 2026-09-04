Horóscopo de HOY, viernes 4 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas que complican los planes y los beneficios comenzarán a aparecer. Amor: verá las cosas tal cual son y la armonía con calidez volverán a reinar en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio con problemas necesitará iniciativas audaces. Amor: su mundo apacible será un refugio pero podría ser un motivo de aburrimiento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará propuesta basada en un plan que no convence, pero hallará lo positivo. Amor: buscará la armonía de un modo creativo y la calidez en la relación crecerá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reflotará un proyecto estancado y las cosas comenzará a tener más actividad. Amor: habrá discusiones en la pareja pero el encanto del otro hará que se disipe el enojo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: favorable para iniciar negocios con planes lógicos, los audaces mejor ignorarlos. Amor: su encanto será notorio y resultará irresistible para alguien del entorno cercano.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las tareas se llevarán adelante sin trabas y crearán beneficios nuevos. Amor: disfrutará de un momento divertido en un encuentro y sentirá entusiasmo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se destacará por saber distinguir lo prioritario de lo que no lo es. Amor: una sutil muestra de afecto sanará viejas heridas y mejorarán la relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para evitar a gente que comete errores y no los arregla. Amor: un tercero llenará de confusión a la pareja pero lo alejará con una actitud enérgica.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: confiará en su intuición para resolver situaciones difíciles. Amor: no será buena idea decidir todo en la relación; evitará roces si consulta antes de actuar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina comenzará a alterarse porque un cambio se avecina. Amor: el equilibrio entre lo intelectual y lo afectivo será la clave para alcanzar la plena armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el esfuerzo pasado comenzará a dar frutos con mejores ingresos. Amor: la relación mejorará cuando tome iniciativas audaces pero sin olvidar el afecto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias que favorecerán sus proyectos o negocios. Amor: momento para renovar los lazos en la pareja con iniciativas originales y divertidas.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SOLIDARIA Y DE BUEN CARÁCTER. SE SABE GANAR EL AFECTO DE TODO EL MUNDO.