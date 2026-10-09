Horóscopo de HOY, viernes 9 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: casi por casualidad, descubrirá un camino exitoso que mejorará la situación. Amor: cierta afinidad con una persona le hará sentir que un nuevo romance se concretará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr que las cobranzas demoradas se concreten. Amor: oportunidad para reencauzar una relación y sanar heridas que causan alejamiento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: colegas con otras ideas querrán apartarle de las metas pero llegará ayuda. Amor: surgirá alguna incomodidad por una ex pareja que aún gravita cerca de su vida.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente importante le elogiará. Amor: será el momento de superar la timidez y la persona que desea comenzará a acercarse.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: parecerá que la cooperación decae pero redoblará el esfuerzo y concretará metas. Amor: no será buena idea discutir por el destino del dinero en la relación, todo se resolverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y creará nuevos caminos para explorar. Amor: percibirá señales inconfundibles de la persona menos imaginada y se permitirá ser audaz.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se conocerán directivas difíciles de concretar pero verá lo positivo. Amor: se sorprenderá al descubrir a la persona que lo quiere de verdad y las cosas cambian.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus logros recibirán elogios por los excelentes resultados obtenidos. Amor: alguien desplegará de encanto y sentirá que no puede disimular la atracción.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá señales que anunciarán cambios de rumbo y todo mejorará. Amor: una intensa vida social podría alejar a la pareja de momentos de calidez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: quitará del camino los obstáculos que alguien dejó y todo mejora. Amor: asuntos pendientes en la relación provocarán que la indiferencia progrese.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las demoras alteran plazos y activan reclamos pero será creativo y lo resolverá. Amor: disfrutará del encanto irresistible de cierta persona y el romance surgirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que ayudarán al entorno y lograrán nuevos clientes. Amor: comprobará que los gestos dicen más que las palabras en un momento íntimo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE Y EFICIENTE EN EL TRABAJO PERO ALGO INSEGURA EN RELACIONES.