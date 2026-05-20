A lo largo de los años, es habitual que se presenten una serie de fenómenos astronómicos en los cielos, lo cual es causado por el movimiento, posición o interacción de cuerpos celestes como el Sol, la Luna, planetas, cometas o estrellas. Inclusive, el análisis de estos eventos permite a la ciencia entender la evolución del cosmos y el comportamiento de los cuerpos celestes. En ese contexto, en esta oportunidad, un nuevo evento denominado “Luna Azul” llegará en mayo 2026, lo que ha llamado la atención de muchas personas por las características con las que se presentará. Como se recuerda, la última vez que este fenómeno fue registrado se remontó a agosto de 2023. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER LA LUNA AZUL EN MAYO 2026?

Un nuevo fenómeno astronómico podrán disfrutar las personas en el mundo, debido a la presencia de la Luna Azul este domingo 31 de mayo. Es importante aclarar que la Luna no adquirirá ese color, sino que se tratará de una microluna. Esto significa que, durante la fase de luna llena, el satélite se encontrará en su apogeo, es decir, en el punto más alejado de su órbita respecto a la Tierra a una ubicación de 405 mil kilómetros. En esta oportunidad, el evento alcanzará su fase visible a las 19:06 horas (tiempo de México). Aunque, el momento de máximo brillo se producirá durante la madrugada del 1 de junio, exactamente a las 02:45 horas.

@televisapuebla 🌕El cielo nocturno sorprenderá con la Luna Azul este fin de mayo. El fenómeno será el 31 de mayo a las 19:06 horas en México, alcanzando su máximo brillo horas después. Además, será una “microluna”, una de las más pequeñas del año. Se recomienda verla en lugares con poca luz.👀🌌 ♬ sonido original - Televisa Puebla 📺

Por otro lado, en cuanto al término de la Luna Azul principalmente se emplea para describir la segunda luna llena que se registra dentro de un mismo mes. Y es que, este fenómeno astronómico se genera debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días, un periodo ligeramente inferior al de la mayoría de los meses del calendario. Como consecuencia, en situaciones excepcionales pueden producirse dos lunas llenas en un mismo mes. De hecho, el pasado 1 de mayo se presentó el primer evento denominado Luna de Flores, que coincide con el apogeo de la primavera y que tradicionalmente se asocia con la floración de diversas especies, conforme comparte El Universal.

¿QUÉ ENCONTRÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.