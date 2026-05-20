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A lo largo de los años, es habitual que se presenten una serie de fenómenos astronómicos en los cielos, lo cual es causado por el movimiento, posición o interacción de cuerpos celestes como el Sol, la Luna, planetas, cometas o estrellas. Inclusive, el análisis de estos eventos permite a la ciencia entender la evolución del cosmos y el comportamiento de los cuerpos celestes. En ese contexto, en esta oportunidad, un nuevo evento denominado “Luna Azul” llegará en mayo 2026, lo que ha llamado la atención de muchas personas por las características con las que se presentará. Como se recuerda, la última vez que este fenómeno fue registrado se remontó a agosto de 2023. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.