Por Redacción EC

La Luna Azul es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se presenta una luna llena adicional dentro de un período determinado. Es todo lo contrario a lo que su nombre sugiere, la luna no suele verse de color azul. Asimismo, aparece aproximadamente cada dos o tres años, aunque la frecuencia exacta varía debido a la diferencia entre el calendario y el ciclo lunar. El nombre es simbólico, la luna no se vuelve azul con exactitud. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, los grandes incendios forestales, las erupciones volcánicas o las partículas de polvo en la atmósfera pueden hacer que la Luna adquiera una tonalidad azulada, aunque esto es muy raro. En América, África y Europa, la luna se verá más llena, mientras que, en Australia, Nueva Zelandia y Asia, la luna llena será más brillante. Además, existen dos definiciones principales: La Luna Azul mensual y la Luna Azul estacional.