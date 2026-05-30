La Luna Azul es un fenómeno astronómico que ocurre cuando se presenta una luna llena adicional dentro de un período determinado. Es todo lo contrario a lo que su nombre sugiere, la luna no suele verse de color azul. Asimismo, aparece aproximadamente cada dos o tres años, aunque la frecuencia exacta varía debido a la diferencia entre el calendario y el ciclo lunar. El nombre es simbólico, la luna no se vuelve azul con exactitud. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, los grandes incendios forestales, las erupciones volcánicas o las partículas de polvo en la atmósfera pueden hacer que la Luna adquiera una tonalidad azulada, aunque esto es muy raro. En América, África y Europa, la luna se verá más llena, mientras que, en Australia, Nueva Zelandia y Asia, la luna llena será más brillante. Además, existen dos definiciones principales: La Luna Azul mensual y la Luna Azul estacional.

¿Qué día y hora ver este fenómeno de la Luna Azul que podrá apreciarse en los cinco continentes del planeta?

La Luna Azul se podrá apreciar en América, África y Europa, el sábado 30 de mayo en la noche, mientras en Australia, Nueva Zelandia y Asia, la luna llena más brillante se verá la noche del 31 de mayo. Según el sitio web especializado en divulgación científica y astronómica, EarthSky que la luna alcanzará su punto máximo de plenitud a las 4:45 a.m., hora de Miami, es decir el domingo, antes de la salida del sol. Asimismo, también coincidirá con una microluna, lo que significa que estará cerca de su punto más lejano de la Tierra en su órbita. “Cuando la luna esté saliendo, entre las 5:30 y las 6:30 de la hora local, y el cielo siga teniendo ese hermoso tono azul, no habrá que complicarse con ajustes extraños: tu celular se encargará de los detalles. Esta época del año es ideal para tomar fotos de la luna llena”, señaló la Dra. Pamela Gay, científica senior del Planetary Science Institute.

¿Cómo se verá la luna para este fin de semana según los astrónomos de la NASA diferenciándose de la última vez?

“Como la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto, su tamaño aparente varía alrededor de un 10 % en distintos puntos de su recorrido. El punto más cercano se llama perigeo y el más lejano, apogeo. Una luna llena que ocurre cerca del apogeo es una microluna, y el próximo evento será la luna llena más distante de este año”, explicó Pamela Gay. Según la NASA, la luna del domingo estará a unos 406.093 kilómetros de la Tierra, frente a su distancia promedio de unos 384.400 kilómetros. Por otro lado, el orbe plateado no se verá notablemente más pequeño a simple vista. La última luna azul de calendario, que ocurrió en 2023, no fue una microluna. De hecho, fue lo contrario: una superluna, cuando la luna llena coincide con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra. En el perigeo, la luna está a unos 363.300 kilómetros de la Tierra, de acuerdo a lo explicado por la NASA.

Conoce un poco más la historia de la Luna Azul, dicho fenómeno causa muchas expectativas en el mundo

El ciclo lunar tiene ocho fases y dura 29,5 días, apenas menos que un mes típico. Como resultado de ese desfase, en ocasiones un mes alberga dos lunas llenas. La segunda de esas lunas se llama luna azul; más específicamente, una luna azul de calendario. Asimismo, a veces, un mismo año puede incluso tener dos lunas azules como el caso del 2018, en enero y marzo tuvieron dos lunas llenas, mientras que febrero no tuvo ninguna. La próxima vez que ocurra este fenómeno será en 2037, según publicación anual de Estados Unidos The Old Farmer’s Almanac. Además, existe otro tipo de luna azul conocida como luna azul estacional. Esto ocurre cuando en una estación de tres meses aparecen cuatro lunas llenas, en lugar de las tres habituales. En esa secuencia, la tercera se denomina luna azul. La próxima luna azul estacional saldrá el 20 de mayo de 2027.

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