La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto en marcha el cronograma oficial para la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciale 2026, programada para este domingo 7 de junio. En este contexto, el organismo electoral ha oficializado las fechas, horarios y modalidades de la jornada de capacitación dirigida a los miembros de mesa (titulares y suplentes) que tendrán la responsabilidad de conducir el proceso en todo el país.

Si fuiste seleccionado para cumplir con este deber cívico, es fundamental que conozcas los detalles de las jornadas preparatorias. Cumplir correctamente con esta labor no solo garantiza la transparencia del balotaje, sino que evita sanciones económicas severas y asegura los beneficios otorgados por ley.

¿Cuándo y a qué hora es la jornada nacional de capacitación para la segunda vuelta?

Para esta segunda vuelta electoral, la ONPE ha determinado que se realizará una única gran jornada nacional de capacitación presencial y masiva. A diferencia de la primera vuelta, el proceso de escrutinio y sufragio es considerablemente más ágil, por lo que el cronograma se ha concentrado en una sola fecha central.

Fecha central: Domingo 31 de mayo de 2026.

Domingo 31 de mayo de 2026. Horario oficial: Desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

Durante este domingo, los coordinadores de la ONPE simularán la instalación de la mesa, el proceso de votación y el posterior escrutinio con material de práctica. Se recomienda a los ciudadanos asistir temprano para familiarizarse con las actas electorales y resolver dudas sobre el llenado de datos.

¿Dónde se realizarán las capacitaciones presenciales de la ONPE?

Los locales destinados para la jornada masiva del 31 de mayo no siempre coinciden con tu local de votación habitual. La ONPE ha habilitado cientos de instituciones educativas emblemáticas y colegios seleccionados en cada distrito a nivel nacional para albergar estos talleres.

Para conocer con precisión el aula y el colegio exacto que te corresponde en Lima Metropolitana, el Callao o provincias, debes ingresar al portal institucional oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Capacitación diaria en las sedes ODPE

Si por motivos laborales o de fuerza mayor no puedes asistir a la jornada masiva del domingo, la ONPE mantiene activa la capacitación continua. Desde el pasado 23 de mayo y hasta el sábado 6 de junio, puedes acercarte a:

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales ( ODPE ).

). Oficinas distritales de la ONPE dentro de tu jurisdicción.

Oficinas de centros poblados.

En estos espacios, el personal técnico te brindará asistencia personalizada en el horario administrativo regular del distrito.

¿Cómo acceder a la capacitación virtual en ONPE Educa?

Para los ciudadanos que prefieren la flexibilidad de horarios, la plataforma digital interactiva ya se encuentra disponible las 24 horas del día. Esta modalidad virtual sirve como un excelente complemento o alternativa para repasar los tres momentos clave de la jornada (instalación, sufragio y escrutinio).

Para acceder, debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial: capacitate.onpe.gob.pe. Digita tu número de DNI y tu dígito de verificación. Completa los módulos interactivos diseñados específicamente para el balotaje.

Al finalizar el curso virtual, la plataforma registrará tu participación, lo cual es un respaldo importante para demostrar tu preparación ante las autoridades correspondientes.

Multas y beneficios para los miembros de mesa este 7 de junio

El cumplimiento de la labor de miembro de mesa es obligatorio tanto para los titulares como para los suplentes. No asistir o negarse a integrar la mesa de sufragio el domingo 7 de junio acarrea una multa electoral de S/ 275. Cabe precisar que si no asistes a la capacitación no recibes una multa adicional, pero llegar al día de la elección sin conocer los procedimientos puede retrasar la mesa y generar inconvenientes.

Por otro lado, aquellos ciudadanos que cumplan efectivamente con su rol durante toda la jornada electoral recibirán una compensación económica de S/ 165. Asimismo, el Gobierno ratificó que los miembros de mesa gozarán de un día de descanso laborable y remunerado (el lunes 8 de junio), aplicable tanto para el sector público como para el privado. Para hacer efectivo este beneficio laboral, es requisito indispensable presentar el certificado oficial emitido por la ONPE.