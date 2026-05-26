Las Elecciones Presidenciales 2026 en el Perú definen el futuro del país en una crucial segunda vuelta este domingo 7 de junio. Para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a miles de ciudadanos para cumplir el rol de miembros de mesa. Sin embargo, surgen imprevistos, viajes obligatorios o problemas de salud que impiden a muchas personas cumplir con este deber cívico. Si fuiste seleccionado y no puedes asistir, la ley peruana te permite tramitar una excusa o justificación de miembro de mesa.

Aquí te presentamos una guía completa con los requisitos, costos, causales válidas y el paso a paso detallado para realizar este trámite de forma virtual o presencial y evitar la costosa multa de S/ 275.

Paso a paso para tramitar la excusa o justificación ante la ONPE

Si cuentas con una causal válida y su respectivo sustento, sigue minuciosamente estos pasos para completar tu solicitud con éxito:

Paso 1: Realiza el pago de la tasa administrativa

El costo del trámite para el año 2026 es de S/ 15,80. Tienes dos vías para pagarlo de forma segura:

Vía digital: Ingresa a la plataforma oficial Págalo.pe , busca la opción de la ONPE y utiliza el código de tasa 03836 . Puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Ingresa a la plataforma oficial , busca la opción de la ONPE y utiliza el . Puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Vía presencial: Acude a cualquier agencia del Banco de la Nación y solicita pagar la tasa de justificación de miembro de mesa con el código indicado.

Acude a cualquier agencia del Banco de la Nación y solicita pagar la tasa de justificación de miembro de mesa con el código indicado. Nota: Guarda muy bien el comprobante de pago o voucher virtual, ya que el número de operación es obligatorio para el sistema.

Paso 2: Descarga y llena el Formulario P2

Ingresa al portal institucional gob.pe y busca el Formulario P2 - Excusa o Justificación (Código de publicación 3312585). Descárgalo, imprímelo y llénalo a mano con letra clara. Deberás colocar tus datos personales completos, tu número de DNI, el número de la mesa de sufragio que te tocó y marcar la causal que estás invocando.

Paso 3: Envía la solicitud de forma virtual o presencial

La ONPE habilita tres canales para la recepción de documentos:

Plataforma Virtual Especializada: Entra al enlace directo excusaojustificacion.onpe.gob.pe . Mesa de Partes Virtual: Disponible en la web oficial de la ONPE las 24 horas del día. Vía Presencial: Acude directamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) que corresponda a tu distrito de residencia.

Al momento del envío, asegúrate de adjuntar en un solo archivo PDF o imágenes claras: el Formulario P2 firmado, el sustento médico/legal y el boucher de pago de S/ 15,80.

¿Cuál es la diferencia entre excusa y justificación de miembro de mesa?

Antes de iniciar el proceso, es fundamental entender que la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) divide este trámite en dos figuras distintas según el motivo y la fecha en que se solicita:

Excusa de miembro de mesa: Aplica para situaciones preexistentes y previstas por la ley (como la edad, la profesión o la lactancia). El plazo ordinario para este trámite suele vencer dos semanas antes de la elección.

Aplica para situaciones preexistentes y previstas por la ley (como la edad, la profesión o la lactancia). El plazo ordinario para este trámite suele vencer dos semanas antes de la elección. Justificación de inasistencia: Se solicita principalmente por razones de enfermedad física o mental grave que ocurran de forma imprevista. Para esta segunda vuelta del 7 de junio, el plazo máximo para presentar la justificación vence el martes 2 de junio de 2026 (cinco días naturales antes de la votación).

Causales válidas para no ser miembro de mesa en la segunda vuelta

La ONPE no aprueba solicitudes por motivos de trabajo común, flojera o desinterés. Tu situación debe encajar estrictamente en las causales reconocidas por la normativa electoral:

Por condiciones personales o de salud

Edad: Tener 65 años o más al día de la elección.

Tener 65 años o más al día de la elección. Gestación y lactancia: Ser mujer embarazada o madre en período de lactancia con hijos de hasta dos años de edad.

Ser mujer embarazada o madre en período de lactancia con hijos de hasta dos años de edad. Ausencia del país: Necesidad de viajar al extranjero o encontrarse fuera del territorio nacional el 7 de junio de 2026.

Necesidad de viajar al extranjero o encontrarse fuera del territorio nacional el 7 de junio de 2026. Problemas de salud: Padecer una enfermedad o impedimento físico/mental notorio, grave o que requiera hospitalización o reposo absoluto.

Por impedimentos legales y laborales

Parentesco: Ser cónyuge, conviviente o pariente directo (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) de otro miembro asignado a tu misma mesa de sufragio.

Ser cónyuge, conviviente o pariente directo (hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad) de otro miembro asignado a tu misma mesa de sufragio. Fuerzas del orden: Ser miembro activo de las Fuerzas Armadas (FFAA) o de la Policía Nacional del Perú (PNP) con labores asignadas para el día electoral.

Ser miembro activo de las Fuerzas Armadas (FFAA) o de la Policía Nacional del Perú (PNP) con labores asignadas para el día electoral. Cargos incompatibles: Ser bombero voluntario activo, funcionario de los organismos electorales (JNE, ONPE, RENIEC), fiscal del Ministerio Público, personal de la Defensoría del Pueblo o autoridad política elegida por voto popular.

Requisitos y documentos de sustento que debes reunir

Cada una de las causales mencionadas debe ser acreditada de forma obligatoria con documentos oficiales escaneados o en fotografía nítida:

Para mayores de 65 años: Copia simple y legible del DNI.

Copia simple y legible del DNI. Para gestantes o lactantes: Certificado médico original (para embarazo) o la partida de nacimiento/DNI del menor (para lactancia).

Certificado médico original (para embarazo) o la partida de nacimiento/DNI del menor (para lactancia). Para casos de enfermedad: Certificado médico expedido por un centro de salud del Estado (MINSA, EsSalud) o por una clínica privada, firmado y sellado por el médico colegiado.

Certificado médico expedido por un centro de salud del Estado (MINSA, EsSalud) o por una clínica privada, firmado y sellado por el médico colegiado. Para viajes al exterior: Copia del pasaporte donde figure el sello de salida del país o el boleto aéreo/reserva de vuelo confirmada e intransferible.

Copia del pasaporte donde figure el sello de salida del país o el boleto aéreo/reserva de vuelo confirmada e intransferible. Para parentesco en la misma mesa: Copia de los DNI de ambos miembros y partidas que demuestren el vínculo familiar.

¿Qué pasa si la ONPE rechaza mi solicitud o no hago el trámite?

Una vez enviada la información, el personal de la ONPE revisará la documentación en un plazo que suele tomar entre 24 y 48 horas. Podrás consultar el estado de tu trámite en su misma plataforma en línea.

Si tu solicitud es rechazada por falta de pruebas o si decides simplemente no asistir a instalar tu mesa el domingo 7 de junio, se te impondrá de manera automática una multa electoral de S/ 275. Esta multa es completamente independiente de la multa por no votar (la cual varía según la clasificación del distrito donde resides: No Pobre, Pobre o Pobre Extremo). Por lo tanto, si no cumples como miembro de mesa y tampoco vas a votar, acumularás dos multas en total.

Evita restricciones civiles como la imposibilidad de renovar el DNI, firmar contratos en notarías, realizar operaciones bancarias o viajar fuera del país gestionando tu trámite a tiempo antes del 2 de junio de 2026.