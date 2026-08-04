La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este martes la impresión de la primera parte del acta-padrón que será utilizada en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. El material corresponde a las 89.935 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país.

La primera sección del acta-padrón comprende la relación de electores y la lista de electores para cada mesa de votación. Ambos documentos se elaboran con la información del padrón electoral confeccionado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual ya no puede ser modificado.

De acuerdo con la ONPE, en los próximos comicios estarán habilitados para votar 26 millones 314 mil 724 ciudadanos.

La relación y la lista de electores contienen el número de mesa, el distrito, la provincia y el departamento donde se ubica, así como el nombre completo, el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de orden de los ciudadanos aptos para sufragar. La lista de electores incorpora además la fotografía y el grado de instrucción de cada votante.

La relación de electores será colocada en el ingreso del aula de votación o del espacio habilitado para orientar a los ciudadanos sobre la ubicación de su mesa. En tanto, la lista de electores permitirá a los miembros de mesa verificar la identidad de los votantes y registrar la participación de quienes emitan su voto mediante su firma e impresión dactilar.

La ONPE recordó que la información contenida en la lista de electores está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, debido a su carácter personal y sensible.

El inicio de la impresión del acta-padrón se realizó en un acto público con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, el organismo electoral informó que, a partir del 5 de septiembre, comenzará la impresión de otros materiales indispensables para la jornada electoral, como la hoja de asistencia de miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio, que conforman la segunda sección del acta-padrón.

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