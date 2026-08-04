ONPE pone en marcha impresión del acta-padrón para la jornada del 4 de octubre. (Foto: ONPE)
ONPE pone en marcha impresión del acta-padrón para la jornada del 4 de octubre. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este martes la impresión de la primera parte del acta-padrón que será utilizada en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. El material corresponde a las 89.935 mesas de sufragio que se instalarán en todo el país.

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