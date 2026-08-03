El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos que regularán la emisión y el uso del Documento Nacional de Identidad digital (DNId), marcando el inicio de una nueva etapa en la identificación de los ciudadanos. La entidad informó que el proceso de emisión comenzará de manera progresiva dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles. Durante esta fase de implementación, el documento será entregado de forma gratuita a los usuarios. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 1 de agosto en el diario oficial El Peruano. Con esta medida, el Reniec da cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM, que fijó un plazo de un año para aprobar la normativa e iniciar la emisión del Documento Nacional de Identidad digital.

Así funcionará el DNId sin dejar de garantizar la autenticidad de la información del ciudadano.

El DNId permitirá a los ciudadanos verificar su identidad de forma segura tanto en gestiones presenciales como en trámites realizados por medios virtuales. Esta nueva modalidad busca facilitar el acceso a diversos servicios sin dejar de garantizar la autenticidad de la información del titular. Con ello, el Reniec impulsa una alternativa acorde con la transformación digital de los servicios públicos. La normativa precisa que el DNId tendrá la misma validez legal que el Documento Nacional de Identidad convencional para acreditar la identidad en procedimientos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y demás actos contemplados por la ley. Asimismo, se establece que este documento coexistirá con el DNI azul y el DNI electrónico. En consecuencia, no reemplazará a las modalidades actuales ni será considerado un nuevo documento de identidad.

¿Desde cuándo será gratuito y cómo se implementará el DNId para que todos los ciudadanos accedan?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la emisión del Documento Nacional de Identidad digital (DNId) será gratuita durante el presente ejercicio presupuestal. La disposición tendrá vigencia únicamente en la etapa inicial de implementación, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a esta nueva modalidad de identificación. La medida forma parte del proceso de puesta en funcionamiento del servicio a nivel nacional.

Asimismo, la entidad encargó a su Oficina de Comunicaciones y Prensa difundir los alcances de la resolución y anunció que tanto la norma como los lineamientos aprobados estarán disponibles en su portal institucional para consulta pública. Con esta decisión, el Reniec continúa el desarrollo de la identidad digital contemplada en la Ley de Gobierno Digital. Esta normativa reconoce al DNId como una modalidad del Documento Nacional de Identidad con la misma validez legal para acreditar la identidad de los ciudadanos en todo el país.

¿Cuál es la diferencia entre el DNI digital con el DNI electrónico por lo que muchos pueden confundirse?

Aunque ambos forman parte del proceso de modernización de la identificación ciudadana, el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) y el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) presentan características y funciones distintas. El primero corresponde a un documento físico de policarbonato con un chip electrónico incorporado, emitido por el Reniec, que permite autenticar la identidad del titular y realizar firmas digitales con plena validez legal. Además, puede utilizarse mediante un lector de tarjetas o equipos compatibles.

En cambio, el DNI digital constituye una credencial de identidad en formato virtual, diseñada para ser utilizada desde un dispositivo móvil a través de aplicaciones y servicios digitales del Estado. Esta modalidad permite a los ciudadanos identificarse y realizar diversos trámites en línea sin necesidad de presentar el documento físico en los servicios habilitados. Su funcionamiento requiere una validación previa de identidad y mecanismos de autenticación que garanticen la seguridad de la información del usuario.

El DNId es una herramienta complementaria que permite su identidad a través desde un celular

El DNId ha sido concebido como una herramienta complementaria al documento físico, por lo que no lo sustituye. Su finalidad es permitir que los ciudadanos acrediten su identidad desde un teléfono móvil y accedan a diversos servicios digitales del Estado sin necesidad de presentar el DNI en determinados casos autorizados. Esta iniciativa forma parte del proceso de transformación digital impulsado por el Estado peruano.

Como parte de esta estrategia, desde agosto de 2025 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emite exclusivamente el DNI electrónico 3.0 para nuevos trámites y renovaciones. Esta versión incorpora 64 elementos de seguridad, un chip criptográfico de mayor capacidad y un código QR que fortalece la autenticidad del documento. Asimismo, los DNI de color azul y amarillo continúan siendo válidos hasta la fecha de vencimiento consignada en cada uno de ellos.

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