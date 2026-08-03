Por Christian Gambini

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó los lineamientos que regularán la emisión y el uso del Documento Nacional de Identidad digital (DNId), marcando el inicio de una nueva etapa en la identificación de los ciudadanos. La entidad informó que el proceso de emisión comenzará de manera progresiva dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles. Durante esta fase de implementación, el documento será entregado de forma gratuita a los usuarios. La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 1 de agosto en el diario oficial El Peruano. Con esta medida, el Reniec da cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM, que fijó un plazo de un año para aprobar la normativa e iniciar la emisión del Documento Nacional de Identidad digital.