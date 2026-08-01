El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio un nuevo paso hacia la modernización de los servicios de identificación con la aprobación de las reglas que permitirán poner en marcha el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) en todo el país. Esta nueva alternativa estará disponible de manera progresiva y ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de acreditar su identidad tanto en trámites presenciales como virtuales de forma segura. Además, durante el 2026 su emisión no tendrá costo, mientras la institución desarrolla la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. Con estas disposiciones, miles de peruanos podrán acceder a una herramienta adicional que convivirá con los documentos actuales y facilitará el acceso a diversos servicios del Estado.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA EMISIÓN DEL NUEVO DNI DIGITAL?

El Reniec ya estableció los lineamientos que permitirán iniciar la entrega del documento nacional de identidad digital. Esta nueva modalidad tendrá la misma validez legal que el DNI convencional para identificar oficialmente a una persona, pero no sustituirá al DNI azul ni al DNI electrónico. En cambio, pasará a formar parte de las opciones disponibles para los ciudadanos, quienes podrán utilizar el documento que mejor se adapte a sus necesidades. Su implementación será progresiva y dependerá del desarrollo de las capacidades tecnológicas y operativas necesarias para brindar el servicio de forma segura.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ EL NUEVO DNI DIGITAL?

El documento permitirá que los ciudadanos acrediten oficialmente su identidad mediante dispositivos digitales en procedimientos que requieran una validación formal. Esta herramienta forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la identidad digital en el país y busca facilitar el acceso a distintos servicios públicos, asegurando que la información vinculada a cada persona mantenga condiciones de seguridad, autenticidad e integridad durante su utilización.

¿CUÁNDO COMENZARÁ A EMITIRSE EL DNID?

La normativa dispone que el inicio de la expedición deberá concretarse dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde la publicación de la resolución que aprobó las reglas para su funcionamiento. Esta medida responde a lo establecido previamente por el Gobierno, que encargó al Reniec elaborar las disposiciones necesarias e iniciar la emisión antes de cumplirse el plazo fijado en el Decreto Supremo N.° 098-2025-PCM.

¿CUÁL SERÁ EL COSTO DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DIGITAL?

Durante el presente año presupuestal, el trámite para obtener el DNId será completamente gratuito. El beneficio forma parte de la etapa inicial del proyecto y busca facilitar que los ciudadanos accedan a esta nueva herramienta mientras el Reniec continúa implementando los recursos tecnológicos y operativos que permitirán ofrecer el servicio de manera permanente. Sin embargo, la resolución precisa que esta gratuidad solo estará vigente durante el 2026.

¿QUÉ ÁREAS DEL RENIEC ESTARÁN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN?

La puesta en funcionamiento del DNId será responsabilidad de la Dirección de Certificación y Servicios Digitales y de la Oficina de Tecnologías de la Información del Reniec, que deberán desarrollar las acciones técnicas y operativas necesarias para hacer posible este servicio. Asimismo, la Oficina de Comunicaciones y Prensa se encargará de informar a la ciudadanía sobre las características, alcances y beneficios de esta nueva modalidad de identificación.

VÍDEO RECOMENDADO: