Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio un nuevo paso hacia la modernización de los servicios de identificación con la aprobación de las reglas que permitirán poner en marcha el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) en todo el país. Esta nueva alternativa estará disponible de manera progresiva y ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de acreditar su identidad tanto en trámites presenciales como virtuales de forma segura. Además, durante el 2026 su emisión no tendrá costo, mientras la institución desarrolla la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. Con estas disposiciones, miles de peruanos podrán acceder a una herramienta adicional que convivirá con los documentos actuales y facilitará el acceso a diversos servicios del Estado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.