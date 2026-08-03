Por Renzo Giner Vásquez

Durante las últimas dos semanas un equipo de ingenieros europeos y trabajadores del Teleférico Turístico Vaivén Miraflores ultiman detalles para tener listo el primer servicio de transporte de este tipo en la capital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.