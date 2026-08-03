En una visita a la estación del parque Domodossola, El Comercio registró las pruebas en vacío a las que son sometidas ambas cabinas transportadoras con miras a conseguir la certificación necesaria durante la primera quincena de agosto.

“Una compañía europea se encarga de supervisar el servicio y la seguridad del mismo para emitir un ISO especial. Esta empresa es enviada por el fabricante del teleférico, en este caso Doppelmayr, empresa austro-suiza que se encargó de hacer la cabina, los cables, los engranajes, los frenos, hasta el último perno. Confiamos en ella porque es la mejor a nivel global y nos interesa que la gente viaje segura no solo durante nuestra concesión de 30 años sino siempre”, comenta Luis Miguel Ciccia, gerente de Civa y vocero del consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C.

Además de Civa, la sociedad está conformado por Consorcio Pissano, con el 42,5% de participación; y la propia Doppelmayr, que tendrá el 25% durante los próximos cinco años. “Civa, por su parte, posee el 32,5% Esta es la culminación de un sueño al que me convocó el ingeniero Luis Luy con el que buscamos hacer historia en el país”, señala Ciccia.

Luis Miguel Ciccia y Luis Luy supervisan los ensayos del teleférico de Miraflores. / Cesar Campos / El Comercio

Según pudo conocer El Comercio, la participación de Doppelmayr fue un requisito del municipio al momento de suscribir el convenio por la obra a fines del 2022. “Su participación garantiza la seriedad en la inversión y su participación en el mantenimiento del servicio. Por eso también se pidió la certificación, para acreditar que no habrá ningún inconveniente y la vida de quienes viajen en él estará asegura”, señaló a este Diario el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

El burgomaestre asegura que la obra ha sido bien recibida por los vecinos y destaca que además de cumplir su función de transporte urbano tendrá un fin turístico al “acercar a los vecinos y visitantes del distrito a la Costa Verde. Esto irá acompañado de infraestructura que estamos generando en la costa, como el complejo deportivo que estamos haciendo en Makaha”.

El teleférico inició sus pruebas en vacío a fines de julio y espera conseguir la certificación necesaria a mediados de agosto. / César Campos / El Comercio

—Apuesta privada—

El ingeniero Luy destaca que el sistema de carga desarrollado en las cabinas fue diseñado exclusivamente para esta obra y permitirá transportar tablas de surf y bicicletas, además que tendrá capacidad para 15 pasajeros y se podrá ingresar con sillas de ruedas o coches para bebés si es necesario.

El Comercio pudo conocer que la inversión final bordea los 12 millones de dólares proveniente enteramente de capital privado. Cabe resaltar que la obra sorteó severos obstáculos desde enero del 2020 cuando iniciaron las conversaciones con la comuna que terminaron llevando a la firma de un convenio a fines del 2022.

“Teníamos una cotización previa que incrementó tras la pandemia y el temblor del año pasado nos llevó a reforzar las estructuras para asegurarnos de soportar un sismo de magnitud 8”, detalla Ciccia.

La obra se encuentra al 91% de ejecución y estiman comenzar a operar desde fines de agosto.

Los sobrecostos han llevado a que el costo inicial, que se esperaba sea de 15 soles por el circuito completo, ahora ronde los 10 soles por tramo. Al respecto, Canales aseguró a El Comercio que “hemos señalado que cualquier tarifa que se vaya a cobrar debe tener un valor diferencia para el vecino miraflorino. Si termina costando 20 soles para nuestros vecinos costará 15”.

Desde el consorcio aseguran que el Zig Zag recorrerá en solo 3 minutos los 315 metros de distancia entre estaciones, operará entre 14 a 16 horas por día y las estimaciones apuntan a transportar alrededor de 3 mil usuarios por día.

En conversación con El Comercio, el ingeniero civil Alfredo Vásquez calificó la obra como “una gran iniciativa” y considera que podría ser el escalón de inicio para replicar este tipo de iniciativas en otras zonas de la ciudad.

“En los cerros del Agustino, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y también el cerro San Cristóbal, por ejemplo, este sistema puede funcionar muy bien. Es totalmente posible, entidades como PromPerú, ProTransporte y la misma Municipalidad Metropolitana de Lima deberían fomentar este tipo de obras, tan útiles desde el lado turístico como de movilidad social”, señala el experto.

En ese sentido, Vásquez considera que ProInversión debería asumir una postura más activa. “Es una entidad llamada a hacer la prospectiva, no elaborar un plan sino tener olfato para identificar nuevas oportunidades, una visión de futuro. Podría haber más teleféricos en toda la Costa Verde pero vemos que es muy pasivo”, asegura.