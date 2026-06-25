El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, dijo que el teleférico del distrito estará terminado y listo para operar en el mes de agosto de 2026, ya que ahora se encuentra en su fase final de implementación técnica, con un avance en las obras civiles cercano al 80%.

Durante una inspección en la zona de la playa Redondo II, la autoridad edil detalló a Canal N que recientemente se procedió con la colocación del cable portador, uno de los componentes principales del sistema. Asimismo, precisó que la instalación del cable tractor está programada para completarse este sábado, culminando así el montaje electromecánico de la infraestructura.

“Hoy estamos colocando el cable portador. Falta el cable tractor, que debe culminarse el sábado. Luego vendrá la certificación internacional y la marcha blanca antes de abrir el servicio al público”, explicó este jueves.

Una vez finalizada la etapa de montaje, el sistema será sometido a un proceso de certificación internacional a cargo de una empresa especializada de origen alemán.

El sistema, denominado “Vaivén Miraflores”, conectará el Parque Domodossola con el paradero en la Costa Verde en un tiempo estimado de tres minutos, según los datos de la Municipalidad de Miraflores.

Detalles técnicos e inversión

La obra es ejecutada por el consorcio Teleférico ZigZag mediante una inversión privada que supera los 10 millones de dólares. El proyecto cuenta con estudios geotécnicos y ambientales aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los cuales aseguran la estabilidad de los acantilados.

Respecto a la seguridad de la infraestructura, Canales descartó cualquier riesgo de desprendimientos, indicando que los anclajes y muros de contención han sido evaluados técnicamente.

“Se han realizado estudios especializados para garantizar que la obra sea completamente segura. Los anclajes se encuentran en zonas evaluadas técnicamente y no existe afectación al acantilado”, aseveró.

El sistema funcionará con dos cabinas con capacidad para 15 pasajeros cada una, permitiendo el traslado de bicicletas y tablas de surf.

Finalmente, el costo referencial del pasaje para el recorrido de ida y vuelta se ha fijado entre 15 y 20 soles. No obstante, la municipalidad evalúa la implementación de tarifas diferenciadas destinadas exclusivamente a los residentes de Miraflores.