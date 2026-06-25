Carlos Canales dijo que la obra civil tiene un avance del 80%. (Foto: Municipalidad de Miraflores)
Carlos Canales dijo que la obra civil tiene un avance del 80%. (Foto: Municipalidad de Miraflores)
Por Redacción EC

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, dijo que el teleférico del distrito estará terminado y listo para operar en el mes de agosto de 2026, ya que ahora se encuentra en su fase final de implementación técnica, con un avance en las obras civiles cercano al 80%.

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