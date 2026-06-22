El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, rechazó firmar un convenio con la Municipalidad de Surquillo para la reconstrucción del Mercado de Surquillo, en medio de una controversia por la titularidad del predio. Según sostuvo, su gestión no respaldará ningún acuerdo mientras existan procesos en curso.

“Obviamente no vamos a apoyar ningún pedido de convenio con la Municipalidad de Surquillo porque ellos están tomando acciones judiciales y administrativas pretendiendo adjudicarse el Mercado de Surquillo, que es de propiedad de Miraflores”, afirmó.

El burgomaestre detalló que la comuna de Surquillo ha intentado, sin éxito, registrar el inmueble a su nombre ante diversas instancias. “Han ido a Registros Públicos, a Bienes Nacionales, y se ha determinado que la propiedad es de Miraflores. Hay tres procesos pendientes. Entonces, ¿cómo sentarse con alguien que pretende apropiarse de su propiedad?”, cuestionó.

Asimismo, indicó que se han iniciado acciones civiles y penales. “Ellos han ido por el lado de la apropiación ilícita y hemos tenido que actuar legalmente. Hay que saber respetar la propiedad ajena”, agregó a Buenos Días Perú.

Surquillo pide autorización para intervenir el mercado

Por su parte, la Municipalidad de Surquillo a través de la alcaldesa Cintia Loayza, defendió la necesidad de suscribir el convenio para ejecutar obras urgentes en la infraestructura del mercado, el cual permanece cerrado desde hace más de dos años.

Además, exhorta al municipio de Miraflores, en su condición de titular, que autorice la intervención en la infraestructura del mercado para poder reabrirlo.

“Tiene un riesgo altísimo porque pone en peligro a las personas. Si hay un terremoto y el mercado se viene abajo, la responsabilidad será de Miraflores”, señaló.





Finalmente, indicaron que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y presupuesto asignado. “Tenemos el perfil viabilizado en el MEF y contamos con S/ 1.9 millones para el 2026 y otro monto para el 2027. Solo necesitamos la autorización para iniciar la obra este año”, precisó la máxima autoridad edil.