Por Redacción EC

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, rechazó firmar un convenio con la Municipalidad de Surquillo para la reconstrucción del Mercado de Surquillo, en medio de una controversia por la titularidad del predio. Según sostuvo, su gestión no respaldará ningún acuerdo mientras existan procesos en curso.

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