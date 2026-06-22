El estafador envió un DNI y un código QR con la apariencia visual de Yape. Ambos documentos llevaban el mismo nombre. Se realizó el pago de S/50 como adelanto, pero las papeletas no desaparecieron y el supuesto tramitador dejó de responder.

Una búsqueda posterior con el nombre Jorge Luis Ramírez Rodríguez reveló que el DNI que recibimos pertenecía a un funcionario del SAT. Además, en un grupo de Facebook del distrito de Jesús María, una usuaria ya lo señalaba como presunto responsable de un cobro de S/300 bajo la misma modalidad.

El estafador se presentó como Jorge Luis Ramírez Rodríguez y ofreció borrar dos papeletas a cambio de S/100. Foto: El Comercio

La presunta suplantación de identidad

Al acudir a las instalaciones del SAT, el funcionario Jorge Luis Ramírez Rodríguez accedió a declarar. “Yo no tengo Yape, nunca he tenido”, afirmó. Relató que entre septiembre y octubre de 2025 una persona se presentó en la sede de la avenida Argentina del SAT y lo confrontó exigiéndole la devolución de dinero por una supuesta promesa de eliminar una papeleta que él niega haber hecho.

“De frente me increpa y me dice que le pague lo que le debo. Cuando me enseña el número de teléfono que usaron, le respondo que ese no es el mío”, sostuvo.

Según el trabajador, invitó al afectado a acompañarlo a la Policía para formalizar la denuncia, pero este se retiró. “Cuando le dije que íbamos a la Dirincri para que también atestigüe, el chico se fue”, indicó.

Jorge Luis Ramírez Rodríguez trabaja en el SAT desde 2014 en labores administrativas dentro del área de ejecución coactiva. El 11 de octubre de 2025 presentó una denuncia en la Dirincri por suplantación de identidad y, actualmente, se encuentra en investigación preliminar durante 60 días por el Ministerio Público.

Al consultar con Yape sobre la transacción realizada, un asesor confirmó que el pago se efectuó, pero advirtió que el código QR presentado correspondía en realidad a una cuenta de IziPay disfrazada. “Es un código QR de IziPay, pero que lo están utilizando con el color y el formato de Yape”, explicó.

Consultada al respecto, IziPay respondió que por “motivos de seguridad” no podía compartir información de sus usuarios y sostuvo que el comercio registrado con ese nombre “se encuentra bloqueado”. El trabajador del SAT nos declaró que tampoco tenía cuenta en IziPay y señaló haber solicitado a esa empresa, el 10 de junio, un documento que confirme que no tiene ninguna cuenta asociada a su nombre.

Denuncia presentada en 2025 por Jorge Luis Ramírez Rodríguez (derecha) y solicitud de información a IziPay (Izquierda).

Estafadores a las puertas del SAT

La modalidad no se limita a las redes sociales. Al acudir a la sede del SAT de Lima, un hombre que se identificó como Fernando Eleazar Espinoza Narcizo nos abordó. Ofreció eliminar una papeleta con deuda coactiva del año en curso a cambio de S/100. “Pido la anulación. Yo lo hago con la gente de arriba. 100 lucas te cobro”, afirmó. Mostró su DNI antes de recibir el dinero a su número 926 969 439 y no regresó. Una búsqueda de sus antecedentes arrojó denuncias por lesiones, hurto, faltas contra el patrimonio y seis intervenciones policiales. Una persona de su entorno fue directa al ser consultada: “Es malo. Ya ha estafado. Ya no vuelve”.

En una segunda visita al mismo lugar, un joven que se identificó como Cristofer Cáceres Castro ofreció el mismo servicio por S/60 y exhibió su DNI como garantía. “Acá hay cámaras. En caso no se borre la papeleta, te devuelvo tu dinero. Además, tú me vas a traer más clientes”, aseguró. No se concretó ningún pago, pero el episodio confirmó que los tramitadores informales operan de forma abierta frente a las instalaciones del SAT.

Fernando Eleazar Espinoza Narcizo (izquierda) y Cristofer Cáceres Castro (derecha) son los falsos tramitadores que ofrecieron eliminarnos una papeleta. Foto: El Comercio

Campañas y fiscalizaciones sin efecto

Wilfredo Calderón, vocero del SAT, aseguró que los sistemas de la entidad son completamente trazables y que ninguna papeleta puede ser anulada por fuera de sus canales oficiales. Asimismo, indicó que desde que una infracción ingresa a la entidad —tras ser remitida por la Policía Nacional y escaneada— queda registrada sin que nadie más la manipule físicamente.

“No existe la nulidad de papeletas por medio de una atención informal. Lo que sí se efectúa es un reclamo mediante un descargo, donde la persona sustenta que no cometió la infracción, y eso se resuelve a través de una resolución que queda registrada en los sistemas”, señaló.

De igual forma sostienen que han desplegado campañas de concientización para que la ciudadanía realicen sus pagos a través de canales formales. Sin embargo, el problema continúa porque tramitadores falsos toman el nombre de la entidad para obtener su propio beneficio y las personas siguen cayendo en esta estafa, la cual también llega a través de mensajes de texto a los celulares de los conductores.

Mensaje de texto falso. Los conductores no deben ingresar al link para evitar estafas.

Por su parte, la Municipalidad de Lima reconoció la presencia de grupos de tramitadores a las afueras del SAT y aseguró que se encuentran monitoreando la zona y está próximo a hacer nuevas fiscalizaciones. No obstante, las tres veces que fuimos detectamos que los tramitadores falsos eran conocidos de la zona y actuaban sin alguna fiscalización.

“Se ha identificado la presencia recurrente de grupos de tramitadores que operan en determinadas zonas cercanas a las sedes del SAT, principalmente en los sectores de la Plaza San Agustín y el Jr. Camaná, situación que viene siendo monitoreada mediante acciones coordinadas con las autoridades competentes”, sostuvo la entidad y exhortó a la ciudadanía que no utilice falsos intermediarios para poder eliminar este problema de forma definitiva.

El abogado César Nakasaki Seminario señaló que estas conductas pueden configurar delitos castigados con penas de hasta cuatro años en el caso de tráfico de influencias, y de hasta seis años si se configura estafa agravada.