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La búsqueda comenzó en internet. Al rastrear páginas que ofrecen eliminar papeletas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), apareció una cuenta en redes sociales denominada “Trámites Online” con el número de WhatsApp 978 836 725 en su descripción. Al escribirle, la persona al otro lado se identificó como Jorge Luis Ramírez Rodríguez. Ofreció eliminar 24 infracciones de manera “definitiva” en tres horas a un costo de S/500. Al precisarle que solo se querían anular dos papeletas, impuestas durante el año en curso, el precio bajó a S/100.

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