El próximo 17 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima volverá a realizar un remate público de inmuebles como parte de las acciones para recuperar deudas tributarias pendientes. Durante la jornada se ofrecerán diversas propiedades ubicadas en distintos distritos de la capital, entre ellas terrenos, locales comerciales, oficinas y otros espacios con precios base ya establecidos, lo que representa una oportunidad para potenciales compradores. Las personas interesadas podrán participar siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la entidad y sigan el procedimiento previsto para la subasta. Conoce quiénes pueden participar, cuáles son los documentos que debes presentar, qué inmuebles estarán disponibles y qué aspectos conviene revisar antes de realizar una oferta.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN EL REMATE DE INMUEBLES DEL SAT?

Quienes deseen presentar una oferta deberán asistir de manera presencial a la sede principal del SAT, ubicada en el jirón Camaná 370, en el Cercado de Lima. Será indispensable portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente en formato físico y efectuar el pago del oblaje, monto equivalente al 10% del valor de tasación del inmueble por el que se desea competir.

Este pago podrá realizarse desde las 8:30 a.m. del viernes 17 de julio en la caja de la entidad. El SAT precisó que únicamente aceptará cheques certificados o cheques de gerencia emitidos a su nombre. Posteriormente, la diligencia pública comenzará a las 9:05 a.m. en el segundo piso del edificio B de su sede central, según informa La República.

SAT. (Foto: El Comercio)

¿QUÉ INMUEBLES SERÁN SUBASTADOS EL 17 DE JULIO?

El remate comprenderá 9 propiedades distribuidas en diferentes zonas de Lima. Entre los bienes disponibles figuran locales comerciales, terrenos, aires, azoteas, una oficina corporativa y un inmueble urbano con edificación.

Algunos de los predios anunciados son:

Cercado de Lima: stand interior Nº 111 (Primer Piso), de 4,09 m² ubicado en el jirón Junín 453, con un precio base de S/36.341,71.

Puente Piedra: terreno de 120,50 m² en la urbanización Los Portales de Chillón, cuyo valor inicial será de S/193.450,67.

Carabayllo: terreno de 109.805,88 m² situado en la urbanización Torre Blanca, quinta etapa, con un precio base de S/3.007.802,77.

¿POR QUÉ EL SAT REALIZA ESTA SUBASTA DE PROPIEDADES?

La entidad explicó que estos inmuebles pertenecen a contribuyentes que mantienen deudas relacionadas con el impuesto predial, la alcabala y los arbitrios municipales. El remate forma parte del procedimiento de cobranza coactiva y se ejecuta únicamente después de que se hayan cumplido todas las etapas establecidas por la normativa, incluidas las notificaciones y demás actuaciones legales previstas para estos casos.

(Foto referencial: iStock) / tbradford

¿QUÉ DETALLES HAY QUE TENER EN CUENTA EN UNA SUBASTA PÚBLICA?

Para evitar contratiempos y realizar una adquisición inteligente, es fundamental que un comprador mantenga una postura analítica y precavida:

Planificación financiera: Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento.

Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento. Investigación previa: Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable.

Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable. Consideración de gastos extras: No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación.

No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación. Análisis del entorno: Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga.

Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga. Revisión normativa: Es obligatorio leer con atención todas las directrices legales publicadas por la entidad antes de participar.