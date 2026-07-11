Así puedes participar del remate de inmuebles que el SAT subastará este 17 de julio | Composición EC: Freepik / Andina
Así puedes participar del remate de inmuebles que el SAT subastará este 17 de julio | Composición EC: Freepik / Andina
Por Redacción EC

El próximo 17 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima volverá a realizar un remate público de inmuebles como parte de las acciones para recuperar deudas tributarias pendientes. Durante la jornada se ofrecerán diversas propiedades ubicadas en distintos distritos de la capital, entre ellas terrenos, locales comerciales, oficinas y otros espacios con precios base ya establecidos, lo que representa una oportunidad para potenciales compradores. Las personas interesadas podrán participar siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la entidad y sigan el procedimiento previsto para la subasta. Conoce quiénes pueden participar, cuáles son los documentos que debes presentar, qué inmuebles estarán disponibles y qué aspectos conviene revisar antes de realizar una oferta.

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