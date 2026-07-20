En Perú, el Programa Nacional de Bienes Incautados administra y gestiona los bienes incautados, decomisados o declarados en pérdida de dominio provenientes de actividades ilícitas, con el propósito de destinarlos al fortalecimiento de las entidades públicas y contribuir a la lucha contra la criminalidad. En ese contexto, el Pronabi anunció una nueva subasta pública de vehículos programada para finales de julio 2026, en la que se ofrecerán diversas unidades, entre ellas un bus interprovincial. Este remate brindará a muchas personas la oportunidad de invertir y hacer realidad el sueño de adquirir un vehículo propio. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ LA SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS DEL PRONABI?

A través de sus redes sociales, el Programa Nacional de Bienes Incautados anunció que este viernes 31 de julio se llevará a cabo la subasta pública de 21 vehículos, entre los que figuran camionetas pick-up, camiones, tráileres, automóviles y motocicletas. Las personas inscritas para participar en el remate “A viva voz” deberán acudir al auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ubicado en la calle Scipión Llona 350, Miraflores, a partir de las 10:00 a. m.

En esta oportunidad, la subasta incluye un Nissan Sentra con un precio base de S/1 575, un bus interprovincial y un furgón isotérmico desde S/12 000, además de una Toyota Fortuner blindada cuyo valor inicial de venta es de S/44 000, conforme comparte Infobae. Sin embargo, es importante dejar en claro que, para registrarse como postor, las inscripciones estuvieron habilitadas hasta el 20 de julio.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA DE LOTES DE SERPAR?

Mediante sus redes sociales, el Servicio de Parques de Lima anunció una nueva subasta pública que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto a partir de las 9:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. En esta oportunidad, el evento, que tendrá la presencia de un notario para garantizar la transparencia del proceso, está dirigido exclusivamente para las personas naturales y empresas, quienes deberán presentar sus ofertas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Los terrenos que serán subastados están ubicados en Carabayllo, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco, con precios base que van desde S/108 707 hasta S/3 763 696, según la ubicación, las características y el tamaño de cada predio.

Asimismo, estos lotes se encuentran en zonas con adecuada infraestructura y acceso a servicios básicos, así como que cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral independiente, lo que garantiza seguridad jurídica durante el proceso de compra. De acuerdo con Serpar, los terrenos que serán subastados provienen de aportes de ley, cuentan con zonificación para uso residencial y comercial, y su venta no vincula áreas verdes ni espacios públicos. Sin embargo, para acceder a este evento, los interesados deberán adquirir las bases de la subasta por S/50 hasta el 6 de agosto, ya sea por su plataforma oficial (LINK) o de manera presencial en el Parque de la Muralla, y realizar un depósito de garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno que deseen adquirir, conforme comparte Infobae.